İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hakkari'de

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesine değinerek "İçişleri Bakanlığı
olarak valiliklerimizde başlattığımız vatandaş odaklı hizmet seferberliği kapsamında, bakan yardımcılarımızın başkanlığında şu ana kadar 22 ilimizde programlar gerçekleştirdik." dedi.
İçişleri Bakanlığının İZDES projesi çerçevesinde Hakkari
'ye gelen Çataklı, valilik toplantı salonunda, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, okul aile birliği başkanları ve dernek başkanları ile görüştü.
Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Çataklı, bakanlık olarak, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik olarak sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulmasının temel hedefleri olduğunu söyledi.
Çataklı, bu hedef doğrultusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun talimatları ile İZDES projesinin uygulanmasına başlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini tespit ederek diğer illerimize bunları aktarmak amacıyla İZDES dediğimiz bir izleme değerlendirme projemiz var, bunu sürdürüyoruz."
Bu kapsamda ilk etapta bütün illerde ziyaretlerde bulunarak tespitler yaptıklarını anlatan Çataklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız vatandaş odaklı hizmet seferberliği kapsamında, bakan yardımcılarımızın başkanlığında şu ana kadar 22 ilimizde programlar gerçekleştirdik. Kısa sürede diğer illerde de programlar yapmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Çataklı, bakanlıklarınca uygulanan halk, il ekonomi ve muhtar toplantıları, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında odalar, borsalar, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle buluşup görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirerek "Bu projenin amaçlarından bir diğeri de bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Servis
, nüfus, göç ve benzeri hizmetlerden yaralanan vatandaşlarımızla bire bir görüşüp hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmektir." dedi.
İsmail Çataklı, "Bu çalışmalar sonucu 81 il valilik ziyaretlerine dayalı değerlendirme raporu hazırlanarak vatandaş memnuniyeti ve hizmet kalitemizi yükseltmeyi amaçlıyoruz. İZDES projesinin ikinci aşaması olan vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Emniyet Genel Müdürlüğü
Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer
, AFAD
Dairesi Başkanı Salih Altınay, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selami Yazıcı
, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, okul aile birliği başkanları ve dernek başkanları katıldı.
Çataklı toplantının ardından şehit ve gazi ailelerini ziyaret edip esnafın sorunlarını dinledi.
Hakkari