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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kütahya'da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kütahya'da "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

13.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:10İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kütahya'da
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'da "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
AFAD İl Müdürlüğünde, İçişleri Bakanlığa bağlı hizmet birimlerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Çataklı, emniyet asayiş hizmetleri, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, 112 Acil Çağrı, AFAD, nüfus ile göç gibi hizmet alanlarında çalışma yürüttüklerini hatırlattı.
Ülke genelinde vatandaş odaklı hizmet seferberliğini sürdürdüklerini belirten Çataklı, bakanlığın yürüttüğü İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin (İZDES) bakanlığın taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek ve valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere başlatıldığını vurguladı.
Çataklı vatandaş odaklı hizmet seferberliği kapsamında bütün bürokratlarla sahaya indiklerini aktararak, "Vatandaş odaklı hizmet seferberliği öncelikle 'dinleme ve empati' prensibi üzerine kurgulanmış bir projedir. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Çağrı, nüfus ve göç ve benzeri hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir."
Çataklı, programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile de bir araya geldi.

Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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