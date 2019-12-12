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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Uşak'ta

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi toplantıya katılmak üzere Uşak'a geldi.

12.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:06İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Uşak'ta
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi toplantıya katılmak üzere 'a geldi.
Bakan Yardımcısı Çataklı, Uşak Valiliğinde, Bakanlıklarına bağlı hizmet birimlerinin katılımıyla düzenlenen "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Çataklı, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı, AFAD, nüfus ile göç gibi hizmet alanlarında çalışma yürüttüklerini belirtti.
Vatandaş odaklı hizmet seferberliğini sürdürdüklerini kaydeden Çataklı, şöyle dedi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' kapsamında bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Vatandaş odaklı hizmet seferberliği öncelikle 'dinleme ve empati' prensibi üzerine kurgulanmış bir projedir. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Çağrı, nüfus ve göç ve benzeri hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir."
Çataklı, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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