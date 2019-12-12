İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Uşak'ta incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bakanlığın yürüttüğü İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ne (İZDES) ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Uşak'a geldi. Çataklı, "Vatandaş odaklı hizmet seferberliği, "dinleme ve empati" prensibi üzerine kurgulanmış bir projedir" dedi.



Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret ederek şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi alan İsmail Çataklı yaptığı basın açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları çerçevesinde oluşturulan İZDES programı kapsamında değerlendirme yapmak üzere 81 ili ziyaret ettiklerini bildirdi. Toplantıya Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, ilgili kurumların müdürleri katıldı.



İZDES projesinin 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' temasıyla "dinleme ve empati" prensibi üzerine kurgulanmış bir proje olduğunu dile getiren Çataklı, "Emniyet asayişten, terörle mücadeleye, uyuşturucudan göçe, AFAD'dan STK'lara geniş bir sorumluluk sahamız var. Ben Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi esas olan vatandaşımızın gönlünü kazanmak. Bu doğrultuda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda İZDES diye bir proje yürütüyoruz. Bu projeye göre Bakan yardımcılarımız başkanlığında bütün illerimizi dolaşıyoruz. Buradaki amacımız şu: Merkezlerimizin, bakışımızın tam olarak mahalline yansıması; mahallindeki arkadaşlarımızın değerlendirmelerini, beklentilerini, taleplerini anlamak ve karşılıklı olarak daha sağlıklı daha etkin daha verimli nasıl hizmet yürütebiliriz diye bir değerlendirme yapmak. İnşallah hayırlı bir çalışma olur" diye konuştu. - UŞAK