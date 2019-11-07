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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ekim ayında aralarında kırmızı ve gri listede yer alan 133 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

07.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:33
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ekim ayında aralarında kırmızı ve gri listede yer alan 133 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Erdil, İçişleri Bakanlığının İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Isparta'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlıklarının temel hizmetinin, kamu güvenliğini ve huzurunu sağlamak olduğunu söyledi.
Ülke sınırlarında uzun süredir gerilim, çatışma ve kaos ortamı bulunduğuna işaret eden Erdil, terör örgütlerinin ülkenin önemli ve güncel sorunlarından olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin terör örgütünü bitirmekte karlı olduğunu belirten Erdil, "Türkiye, terör konusunda çok bedel ödedi. Bundan sonra geriye dönülmesi mümkün değil. Türkiye, güvenlik koridorunu mutlaka gerçekleştirecek. Bölgede ekonomik ve güven istikrarı sağlanacak." dedi.
Erdil, terörle mücadelede, lojistiği kesildikten sonra terörün önemli derecede kontrol altına alınacağını kaydetti.
Halen dağda 600'ün altında terörist bulunduğunu dile getiren Erdil, şöyle devam etti:
"İçişleri Bakanlığı jandarmamız ve emniyetimizle çok etkin operasyonlar yönetiyor. Sadece ekim ayında 133 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 11'i gri ve kırmızı listede yer alan yönetici kadrosundaki ekip. Sahadaki operasyonlarımız terörün etkisiz hale getirilmesi istikametinde aynı şekilde devam ediyor. 'Kıran-1', 'Kıran-2', 'Kıran-3' ve 'Kıran-4' operasyonları devam ediyor. Barınmasına meydan vermeyerek psikolojik olarak dağılmaya girmiş örgütü etkisiz hale getirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz."
İZDES projesi hakkında da bilgi veren Erdil, bunun amacının vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesinin artılması olduğunu bildirdi.
Proje kapsamında 47 ili ziyaret ettiklerini aktaran Erdil, "Bu proje, İçişleri Bakanlığı ile taşra arasındaki iletişimi geliştirmek, işleyişin dışında bir iletişim oluşturmak. Sahada valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız ve diğer ilgili birimlerimizin güzel örnek uygulamalarını kurumsallaştırıp çeşitli illere yaygınlaştırmak konusunda bir proje." diye konuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil:

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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