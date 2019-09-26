Haberler » Güncel » Haber

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, şehit ailelerini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye'de şehit ailelerini ziyaret etti.

26.09.2019 17:54İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, şehit ailelerini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye'de şehit ailelerini ziyaret etti.
Erdil, temaslarda bulunmak üzere geldiği Osmaniye Valiliğinde, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, girişimciler, muhtarlar ve çiftçilerle düzenlenen toplantıya katıldı.
Basına kapalı toplantının ardından Erdil, Coşkun ve Durmuşoğlu ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesini ziyaret etti.
Baba Hamza ve anne Nuriye Karacatilki ile gönüşen Erdil, aileye Türk Bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Anne Karacatilki'ye "Senin bir oğlun da benim" diyen Erdil, "O eskiden senin oğlundu. Şimdi 81 milyonun Mehmet'i oldu. Belki Mehmet'i geri getiremeyiz ama hepimiz de birer Mehmet'iz. Hepimiz senin evladınız artık." dedi.
Erdil, daha sonra 3 yıl önce Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak'ın ailesini ardından da Ağrı'da teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan Halis Alakel'i evinde ziyaret etti.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:33 Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek
19:32 Turkcell ve Turk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi
19:32 Kocaeli depremi yaşayan vergi dairesi memurlarının 'bina' korkusu
19:32 İtalyan yer bilimci sunum yaparken depreme yakalandı (2)
19:32 Bakan dönmez: istanbul'un tamamına kesintisiz enerji sağlanmaktadır
19:27 Edremit körfezi'nde erken hasattan ilk zeytinyağı sıkıldı
19:27 Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek