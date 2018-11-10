10 Kasım 2018, 21:28
»»

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Balıkesir'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Balıkesir

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ayvalık Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ayvalık Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığını ziyaret etti.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy, Balıkesir ziyareti sırasında karayoluyla Ayvalık ilçesine geldi.

İlk olarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve daha sonra Ayvalık Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'nı ziyaret eden Ersoy, yasa dışı göçle mücadele konusunda yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Ersoy, ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Balıkesir'de Ege'nin cankurtaranları, fedakar Sahil Güvenlik birimlerimizi ziyaret ettik. Sahil Güvenlik ekiplerimizin başarılı, yerinde ve zamanında müdahaleler ile çoğunluğu çocuk bir çok canı kurtardığına şahit oluyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a ziyaretleri sırasında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da eşlik etti. Balıkesir
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:28