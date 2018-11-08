İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çanakkale'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Küçükkuyu
Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Ersoy, Çanakkale
ziyareti sırasında karayoluyla Ayvacık
ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine geldi.
Burada, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Aytaç Bayırlı tarafından karşılanan Mehmet Ersoy yetkililerden bilgi aldı.
Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının çalışmalarını değerlendiren Ersoy, daha sonra TCSG-905 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Botu ile Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesine geçti.
Küçükkuyu
08 Kasım 2018 Perşembe 17:26