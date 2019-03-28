Kaynak: DHA

BAKAN YARDIMCISI ERSOY, ERCİŞ'TE GENÇLERLE BULUŞTUVan'ın Erciş ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir kafede gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti. AK Parti İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Ersoy, ilk Doğu hizmetine atandığında, çocuklarının henüz küçük olduğunu ve görev yerine korka korka panzerlerin arasında geldiğini anlattı. Bakan Yardımcısı Ersoy, "35 yıldır bu coğrafyada yaşamak, hayatını bu topraklarda devam ettirmek zorunda kalan insanlar köyünü kaybetti, aşını kaybetti, suçsuz insanlar hayatlarını kaybetti. 13-14 yaşında kuzenleriniz, akrabalarınız kandırıldı, dağlara gönderildi ve onların acı haberini aldınız. Bunları anlattığımızda birileri anlamak istemiyordu. 15 Temmuz tarihinde yaşadığımız dünyanın en alçak, en adi ihaneti ile karşı karşıya kaldık. 40 yıldır büyüttüğümüz, beslediğimiz, silahımızı, devletin her türlü imkanlarını topunu, tüfeğini teslim ettiğimiz görevlilerimiz Amerika'dan aldıkları bir talimatla, burayı işgale hazırlanıyorlarmış. İki şeyi anladık. O gece yapılan bir darbe teşebbüsü değildi. Türkiye'yi işgal ettirme hareketiydi" dedi.Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın ve kurum amirleriyle birlikte yemeğe katıldı. Yemeğin ardından Ersoy, ilçeden ayrıldı.