İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Vali Nayir'e Ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
'i ziyaret etti.
Vali yardımcıları Erdoğan Ülker
, Mehmet Fatih Çiçekli
, Abdul Rauf Ulusoy
ve Bekir Dınkırcı'nın da eşlik ettiği ziyarette, Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra makama geçti.
Ersoy, misafirperverliği için Vali Nayir'e teşekkür etti.
Bakan Yardımcısı Ersoy'u kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Vali Nayir de Sakarya'ya dair genel bilgiler verdi.
Ziyaret, İçişleri Bakanlığı
'nın "İZDES", "Yaya Öncelikli Trafik", "Açık Kapı" gibi projelerine dair çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.
Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA