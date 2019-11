İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Teröristleri tarihin en zayıf ve en güçsüz durumuna getirdik"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Dün de Kıran-6 operasyonunu başlattık. Kahramanlarımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, özel harekatımız ve korucularımız dağda taşta basılmadık tek bir nokta, girilmedik tek bir in bırakmıyorlar." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Van'dan helikopterle Bitlis'e gelen Ersoy, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ersoy, Valilik ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Jandarma Genel Komutanı ile sabah saatlerinde Van'dan başlattıkları ziyaretlerini Bitlis'te devam ettirdiklerini söyledi.

"Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak, halihazırda sağlanmış huzur ve güven ortamını kalıcı kılmak amacıyla, birliğimize, dirliğimize, düzenimize, devletimize, milletimize, huzurumuza ve güvenliğimize karşı yapılan her türlü terörist faaliyetlere karşı içeride ve dışarıda mücadelemiz kesintisiz devam ediyor." diyen Ersoy, şöyle konuştu:

"Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonları ile yaz döneminde terör örgütüne karşı çok başarılı sonuçlar aldık. Onları tarihin en zayıf ve en güçsüz durumuna getirdik. Arkasından Kıran-4 ile Kıran-5 operasyonlarını başlattık. Dün de Kıran-6 operasyonunu başlattık. Kahramanlarımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, özel harekatımız ve korucularımız dağda taşta basılmadık tek bir nokta, girilmedik tek bir in bırakmıyorlar. Bu topraklarda her şeyden önce insanımızın huzuruna kasteden hiç kimse kalmayıncaya kadar, birliğimize ve bütünlüğümüze kasteden tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu çetin mücadeleyi devam ettireceğiz."

Devlet ile milletin arasına hiç kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Ersoy, Hakkari'den Muğla'ya, Ardahan'dan Edirne'ye kadar bu coğrafyada her ferdin huzur, barış, güvenlik ve kardeşlik içinde devlet ile milleti ile kucaklaşmış ve kaynaşmış vaziyette yoluna devam etmesi için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi.

Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Valilerimizin öncülüğünde illerimizde oluşan bu huzur, güven ve dayanışma iklimi, bütün kurum ve kuruluşlarıyla devletin güvenlik güçlerinin arkasında olması hepimize güç vermekte ve hepimizin inancını artırmaktadır. Milletimiz de gerçekten güvenlik güçlerimize çok güçlü bir şekilde destek olmaktadır. Devletimizden ve milletimizden aldığımız bu destekle başarılarımızı devam ettiriyoruz. Teröristlerin ve terörist faaliyetlerin hiçbir şekilde faaliyet gösterebileceği alan bırakmadan bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı mücadelemizi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konularla ilgili değerlendirmeler ve görüşmeler yapmak üzere ilimizi ziyaret ediyoruz."

