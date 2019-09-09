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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehit Kansuva'nın ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, PKK'lı teröristlere düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

09.09.2019 01:14 İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehit Kansuva'nın ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, PKK'lı teröristlere düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, İnce'nin, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva'nın babaevine gerçekleştirdiği taziye ziyaretine, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın eşlik ettiği bildirildi.
Muhterem İnce, şehidin Etimesgut'taki babaevinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
İnce ve Aktaş, şehit için okunan duların ardından çadırdan ayrıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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