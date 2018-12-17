İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bayburt
Valiliği'ni ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Çataklı, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Ali Hamza Pehlivan
tarafından karşılandı. Karşılama sonrası Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Çataklı daha sonra Vali Pehlivan ile birlikte Valilik Makamı'na geçti.
Vali Pehlivan, Bakan Yardımcısı Çataklı'ya ilimiz ile ilgili genel konular ve İçişleri Bakanlığı
yatırım programı kapsamında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi, ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.
Bakan Yardımcısı Çataklı ise Bayburt'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Vali Pehlivan'a çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ziyaretinin ardından programına devam etmek üzere Bayburt Valiliği'nden ayrıldı.
Ziyarette Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan,İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç
, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur da yer aldı.
'İçişleri Bakan Yardımcısı Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu'
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bayburt'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bayburt Valiliği ziyaretinin ardından Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Bayburt - Gümüşhane
Karayolu Organize Sanayi Bölgesi
'nin karşı mevkiinde bulunan inşaat alanına Vali Pehlivan ile birlikte gelen Bakan Yardımcısı Çataklı, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka
ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Çataklı, ilgililerden inşaatın 2019 yılında bitirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.
Bir süre alanda incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Çataklı daha sonra Gümüşhane'ye doğru hareket etti. İnşaat alanındaki inceleme ziyaretine İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ile İl Özel İdare Genel Sekreter
Yardımcısı Ensar Yerlikaya da eşlik etti. - BAYBURT
Jandarma,Hamza Pehlivan,Bayburt
Kaynak: İHA