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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun'da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) toplantısı için Giresun'a geldi.

05.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:50İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun'da
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) toplantısı için 'a geldi.

Valilik, belediye, emniyet, jandarma ve kaymakamlıkların katıldığı toplantının ardından Bakan Yardımcısı Çataklı, basın açıklamasında bulundu. Çataklı, vatandaşın günlük hayatına doğrudan dokunan geniş bir hizmet alanına sahip olduklarını belirterek, "Bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların daha hızlı, etkin, verimli, vatandaşımızın katılımını esas alan bürokratik süreçleri hızlandıran bir anlayış içerisinde yerine getirilmesi temel hedefimiz. Hedef doğrultusunda Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İZDES adında İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurduk. Bu kapsamda illerimizi ziyaret ediyoruz" dedi.

"Birinci aşamada 81 ilin ziyaretleri gerçekleştirmiş ve değerlendirmeler yapılmıştı" diyen Çataklı, "Bu yılda bunun ikinci aşamasına geçtik. Burada da ikinci aşamanın teması da 'Vatandaş odaklı hizmet seferberliği' Bu kapsamda bakan yardımcılarımızın başkanlığında illerimizi ziyaret ediyoruz. Bugünde Giresun'dayız" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve beraberindeki heyet STK'lar ile bir araya geldi. - GİRESUN

Jandarma, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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