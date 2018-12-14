14 Aralık 2018 Cuma 18:34



14 Aralık 2018 Cuma 18:34

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.Ersoy, Kırklareli Ticaret Borsası'nda, İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi'nin (İZDES) uygulanması kapsamında gerçekleştirilen icraat sunumu ve koordinasyon toplantısında sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Ersoy, istek ve önerileri dinledi.Daha sonra Ersoy ve beraberindeki heyet, şehitler jandarma er Mustafa Kalenci ve polis memuru Hasan İbrik'in aileleri ile gazi er Metin Koç'u evinde ziyaret etti.Ersoy, ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.