İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır 'da muhtarlarla buluştu,Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen İnce, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Eğil Tabiat Parkı yerleşkesinde bulunan ve Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan kabirleri gezdi, dua etti ardından burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.Daha sonra Diyarbakır'a dönen İnce ve Güzeloğlu, Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen "Muhtarlar Buluşması"na katıldı.İnce yaptığı konuşmada, muhtarların bu topraklar üzerinde seçimle gelen en eski devlet görevlisi olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Bir ülkenin meselelerini çözmek isteyen milletin memnuniyetini temin etmek isten her yöneticinin yolu muhtarlardan geçmek zorundadır. Bu iş bizim köklü devlet geleneğimizde yer alan bir iştir. Hemen hepimizin hayatında mutlaka bir iz bırakan bir şekilde hayatlarımıza temas edendir. Doğrudan milletin sesi olan, kendisi olan bir iştir. İşte bu sebeple Cumhurbaşkanımız sizler aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesine taşımaktadır."Güzeloğlu ise her çarşamba günü muhtarları büyükşehir belediyesinde ağırlayacaklarını vurulayarak, "Hizmetin en iyisini ve en güzelini hak eden vatandaşımız, çok uzun seneler boyunca belediye hizmet kalitesinden geriye bırakılmıştır. Biz her bir vatandaşımızı yaratılmış eşrefi mahlukat olarak, hizmeti ibadet sayan Cumhurbaşkanımızdan aldığımız emir ve talimatlarla millete hizmet noktasında, hiçbir engeli kabul etmeyen bir anlayış içerisinde çalışırken, şüphesiz ki milletin temel ihtiyaçlarını karşılayamayan bu zihniyete bizim izin vermeniz mümkün değildir." dedi.