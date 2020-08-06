İçişleri Bakan Yardımcısından 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, tekrar sokağa çıkma kısıtlaması gelecek iddiaları üzerine yaptığı değerlendirmede, "Tedbir kapasitesini artırıyoruz.Tekrar hafta sonu sokağa çıkma yasakları, dükkanların kapanması gibi diğer önlemlere gerek kalmayacağını düşünüyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezinde korona virüs İl Denetim Uygulama Modeli ile ilgili brifing aldı. Pandemi sürecini de değerlendiren Erdil, gazetecilerin 'Kısıtlamalar geri gelebilir mi?' sorusu üzerine yaptığı değerlendirmede, "Şu anda bizim bu sahadaki takiplerimiz, dikkat çekmemiz, önlemlerimiz, izlemlerimiz, biraz önce vali yardımcımızın yaptığı sunumda da gördüğünüz gibi bütün illerde İl Salgın Denetim Merkezleri projesinin yaygınlığı sahayı denetlemek disiplin konusunda tedbirleri artırıyoruz" dedi.

"Gerek kalmayacak"

Erdil, "Tedbir kapasitesini arttırıyoruz. Bu tedbir kapasitesi artarsa biz öyle öngörüyoruz ki biraz önceki söylediğimiz önlemlere gerek kalmayacaktır. Tekrar hafta sonu sokağa çıkma yasakları, dükkanların kapanması gibi diğer önlemlere gerek kalmayacağını düşünüyoruz. Bu önlem kapasitesi vatandaşlarımızın duyarlılığı ile. Bugün 1 saate yakın bir süredir sokaktayız maskesiz hiçbir vatandaş görmedim. Mesafe konusunda da vatandaşlarımız gayet duyarlı. Bu böyle devam ettiği süreçte sizin söylediğiniz önlemlere gerek kalmayacak diye ümit ediyoruz. Zaten bütün çabamız da o" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Erdil'e Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kurum Müdürleri ve ilgililer eşlik etti. - KIRIKKALE