İçişleri Bakanı Soylu: "10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yken bu sayı şu anda 7'dir""Tatil boyunca 185 bin trafik görevlisi yollarda olacak"BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa-İzmir yolu üzerindeki trafik uygulamasına katılarak tatil yolundaki vatandaşlarla sohbet ederek, bilgilendirme yaptı. Soylu, 185 bin trafik görevlisinin bayram boyunca yollarda olacağını ifade ederek, " Bayram tatillerinde son 10 yıl ortalamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yken bu sayı şu an da 7'dir"dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa- İzmir Karayolu üzerindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü önündeki trafik uygulama noktasında tatil yolundaki vatandaşlarla sohbet ederek, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Araçlardaki çocuklara ise oyuncağın yanı sıra şoför anne ve babalarına not vermeleri için 'Seyahat Karnesi'ni doldurmalarını istedi. Dolduran karnelerin sosyal medya üzerinden kendilerine ulaştırılması halinde bisiklet hediye edileceğini belirten Soylu, bayram şekeri ve çeşitli hediyeler vermeyi ihmal etmedi."Gaza basmak trafik kazalarının önünü açmaktır"Şehirler arası otobüsteki vatandaşlarla bayramlaşan Soylu, uygulama sonrasında bir açıklama yaptı. 11 günlük uzun bir tatil sürecinde olduğumuzu hatırlatan Soylu, "Vatandaşlarımız memleketlerine tatile gitme konusunda hazırlıklarını çok önceden planladılar. Cumadan hatta perşembe gününden beri yollardalar. Liselere Geçiş Sınavı'nın cumartesi günü olması biraz yoğunlukları yaydı. Bizde böyle olmasını arzu ediyorduk. Dönüş yolunda da halkımıza tavsiyemiz önceden yola çıkmalarıdır. Tatil planından daha önce seyahat planının yapılması gerekir. Araca bindiği andan itibaren bütün planlarının gerçekleşmesi gerekir. Tatil gidecekleri yerden önce evlerinin önünden araçlarına bindikleri anda başlayacaktır. Eğer böyle yaparlarsa hiçbir gecikme duygusu yaşamazlar. Gecikme duygusu ve trafiğin yoğunluğundan kaybettikleri zamanı açık yollarda telafi etmek için gaza basmak trafik kazalarının önünü açmaktadır. O yüzden bizim tavsiyemiz, özellikle seyahat planlarını evlerinin önünden başlatmalarıdır" diye konuştu.Her gün ortalama 9 bin 200 trafik ekibi görev yapıyorSusurluk'ta da benzer uygulamaya katıldığını ifade eden Soylu, "Karacabey 'de İzmir İstanbul hattı bizim trafiğimizin Afyon, Eskişehir hatları gibi en yoğun olduğu dağılma noktalarını içeren hatlardandır. Onun için çok ciddi tedbirler aldık. 185 bin trafik görevlimiz yollarda çalışıyor. Ortalama kaza kara noktalarında 10 kilometrede bir, trafiğin yoğun olduğu yerlerde 15-20 kilometrede bir trafik ekiplerimiz tüm yollarda görev almaktadır. Her gün ortalama 9 bin 200 trafik ekibi görev yapıyor. Temel amacımız kaza olmamasını sağmak ve sıfır can kaybıdır. Bu konuda da yoğun gayret ve uğraş içerisindeyiz. Gerek televizyonlar, internet, görsel, yazılı mecralarımızda çok önemli çalışmalarımız söz konusudur. Farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Tedbirlerimizle bu farkındalığı bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bu hattımızda da şükürler olsun ölümlü bir trafik kazası olmadı" dedi.Tatil başlangıcından bugüne kadar olan trafik kazalarında ölüm oranları geçen bayrama göre yüzde 62 altında olduğunu belirten Soylu, "Şu ana kadar trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti. Gerek yaralamalı, gerekse ölümlü trafik kazalarında geçen yılı çok alt noktasındayız. Bayramlardaki tatillerin son 10 yıl ortalamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yken bu sayı şu an da 7'dir. Bunu çok daha alt noktaya çekerek sıfıra yaklaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Trafik ekiplerimize, polisimize, jandarmamıza, mülkü idari amirlerimize, çok teşekkür ediyorum. Herkes bayramından fedakarlık yaparak insanlarımızın bir yerden bir yere ulaşmasını temin etmek için gayret sarf ediyorlar. Onların gösterdikleri bu fedakarlıklar için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Bin 520 otobüs tatil boyunca denetlenecekBu çalışmaların bayramdan çok önce başladığına vurgu yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle otogarlarda otobüs şirketlerinin yöneticileri ve şirket sahiplerine bayram tatili ve yaz dönemi için bilgilendirmeler yaptık. Yaz döneminde turizm sezonun hareketli olduğu kesimi hem de okulların son dönemlerinde gezilerinin yoğun olması ve yaz döneminde tarım işçilerinin taşınması konusunda dikkatli olması gerektiği noktasında ciddi adımlar attık. Bizim aldığımız tedbirler kadar sürücülerin de dikkatli olarak bu kurallara uyması gerekiyor. Özellikle emniyet kemeri, cep telefonu, yakın takip mesafesi, hız limiti ve gittikleri yerlerde yaya trafiğine emniyet vermelerini istiyoruz. Biz tedbirlerimizi alacağız, takdiri Allah'a bırakacağız" şeklinde konuştu.Bin 520 otobüsün bayram tatilinde denetleyeceğinin altını çizen Soylu, "Yolcularımız emniyet kemeri takıyorlar mı? Şoförler kurallara uyuyor mu? Yeterli sayıda şoförümüz var mı? Bu bayram tatili içinde hepsini denetleyeceğiz. Helikopter ve drone denetlemeleri devam ediyor. Bizler inanıyoruz ki bu bayramda azalan kaza ile birlikte kayıplarımızın çok fazla olmamasını diliyoruz. Vatandaşlarımıza tatilden erken dönmelerini tavsiye ediyoruz. Herkese iyi bayramlar, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah kazadan beladan korusun" dedi.Ayrıca Süleyman Soylu, helikopterle yapılan denetlemelere katılırken, Bursa'dan İstanbul'a hareket etti.