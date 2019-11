İçişleri Bakanı Soylu, 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde sunum yaptı

- 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleriİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terörist sayısı) Yurtiçi terörist sayısı da 2016'dan bugüne azalış trendine girmiş, İki bin 500'lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550'li rakamlara gerilemiştir""2019 yılı Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleşmiştir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ operasyonları hakkında, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleşmiştir" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, 2020 Merkez Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve Bakanlık hakkında bilgi verdi.Soylu, bekçilerin gelmesinden herkesin Mutlu olduğunu kaydederek, "Burada hedef sayımız 30 bin'dir. Halen 21 bin 302 bekçimiz var, 8 bin 242 bekçimizin de alım süreci devam ediyor. Genel olarak 2016 yılından bugüne, kolluk personeli başına düşen vatandaş sayısı, emniyet'te 261'den 211'e, jandarma'da ise 121'den 92'ye düşmüş; tüm kolluk birimleri açısından 2016 - 2019 arasında personel başına düşen vatandaş sayısı yüzde 20 azalmış; 208'den 167'ye inmiştir. Personelde sayının yanısıra nitelik artışına da önem verdik. Korucularımızın yaş ortalamasını 42'den 32'ye düşürdük. 2 bin 248 korucumuzu uzman erbaş olarak aldık, bunu 5 bine çıkarmak istiyoruz. Profesyonelleşme oranlarında jandarma ve sahil güvenlikte ortalama yüzde 15 artış sağladık. Profesyonelleşme oranımız halen Jandarma'da yüzde 82, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise yüzde 99.5'tir. 2020 hedefimiz ise Jandarma'da yüzde 83, Sahil Güvenlik'te yüzde 100'e ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.Soylu, şöyle konuştu: "Emniyet ve Jandarma arasında kurulan 'otomatik parmak izi teşhis sistemi entegrasyonu' sayesinde, 18 temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör; 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır. Bir başka yeni projemiz 'biyometrik veri sistemi projesi' de tüm Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların ihtiyacı olan biyometrik verileri işleme, adli yönden inceleme, kimlik tanıma ve doğrulama işlemlerini gerçekleştirilecektir. yerli ve milli bir yazılım olacaktır ve bittiğinde bu alanda yazılım üretebilen dünyadaki 7. ülke olacağız. "Soylu, terör mücadelede tarihlerinin en başarılı döneminde olduklarını belirterek, "2013'ten beri, hem karşımızdaki terör örgütü sayısı, hem bunların aldığı dış destek artmasına rağmen, başta da ifade ettiğim strateji değişikliğiyle, terörle mücadelemizde tarihimizin en başarılı dönemindeyiz. Bu noktada anlamlı trendleri de paylaşmak isterim. PKK ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sayılarımız, ilk on aylar itibarıyla son üç yılda yüzde 150 artarak 40 bin seviyesinden 101 bin seviyesine çıkmıştı İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tesbitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda bin 144 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 6 faz olarak devam eden Kıran operasyonları çerçevesinde de şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir. 2014-2015 arasında örgütün eylem sayısı bir yılda yüzde 90.7 artmışken; verdiğimiz mücadeleyle bu sayı, 2015-2018 arasında yaklaşık dörtte üç oranında azalarak 669 olmuş ve 2014'deki seviyenin yarısına gerilemiştir"şeklinde konuştu.Bakan Soylu şunları kaydetti: "Yurtiçi terörist sayısı da 2016'dan bugüne azalış trendine girmiş, İki bin 500'lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550'li rakamlara gerilemiştir. 15 Temmuz'dan sonra her yıl örgüte katılandan yaklaşık 3 kat fazlası ya teslim olmakta, ya da ikna yoluyla dağdan inmektedir. Örgüte katılım 2014 yılındaki 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür. İkna ve teslim toplamı ise bu yılın ilk 10 aylık verilerle 289'dur."Terörden zarar gören vatandaşların maddi kayıplarını gidermeye çalıştıklarını söyleyen Soylu, "Şu ana kadar sadece bu yıl 4 bin 335 başvuru aldık ve toplam 158.9 milyon TL ödeme yaptık. 2004-2019 yılları arasında yapılan tüm başvuruların da yüzde 93.7'sini bu devlet sonuçlandırmış ve vatandaşını yalnız bırakmamıştır" diye konuştu.FETÖ terör örgütü ile mücadele Hakkı'nda bilgi veren Soylu, "Bu yıl kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleşmiştir. FETÖ ile mücadelede duruşumuz nettir, Bakanlığımızın ve hükümetimizin bu konudaki kararlılığında kesinlikle herhangi bir sapma ve eksiklik sözkonusu değildir. 15 Temmuz öncesinde yılda ortalama 45 bin dijital materyal incelenirken 15 Temmuz sonrası 2017'de 420 bin; 2018'de yüzde 50 artışla 631 bin; bu yıl da ilk on ayda 600 bin 671 materyal incelenmiş; paylaşımları suç unsuru içeren 2 bin 838 kullanıcı yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" dedi.DEAŞ operasyonları hakkında bilgi veren Soylu, "Yurtiçindeki operasyonlarda da 2016-2019 arasında, toplam bin 58 deaş'lı etkisiz hale getirilmiştir.1 ocak 2017'den itibaren, Türkiye'de tek bir eylem dahi yapamayan deaş terör örgütünün, son iki yılda 5 adet eylem girişimi önlenmiş; yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellenmiştir. Sınır ötesinde deaş ve PKK/ypg'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 suriyeli de ülkelerine geri dönmüştür" ifadelerini kullandı.Kadın cinayetlerindeki azalmadan bahseden Soylu, "Kadın cinayetlerinde ise 2017-2018 arasında; 353'ten 279'a önemli bir azalış elde edilmiş, bu yıl ise geçen yıla oranla biraz artış yaşanmıştır. Bu yılki sayı halen 288'dir. Küresel bir ölçü olan milyon başına düşen kadın cinayeti sayısında birleşmiş milletler raporuna göre dünya ortalaması 13; Avrupa ortalaması 7, Türkiye'de ise 3.8'dir" şeklinde konuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldiğinde HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı. Bunun üzerine HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan söz alarak Bakan Soylu ellerini sıkmadığını hatırlatması üzerine, AK Parti milletvekilleri tepki gösterdiler. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise, "Burada ellerini sıktı her bir kardeşimiz ayağa kalktı. Belki sizin oradaki tavrınız bu tür bir yaklaşıma neden olmuştur. Sayın bakan sizin tarafınıza yöneldi ve sizleri selamladı. Ama en azından nezaket gereği ayağa kalkıp misafire hoş geldiniz demeniz gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA