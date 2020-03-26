İçişleri Bakanı Soylu: "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında...
İçişleri Bakanı Soylu: "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor"
26.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:50
İçişleri Bakanı Soylu: "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan 'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor"
Kaynak: AA
Etiketler: Süleyman Soylu, Yunanistan, 28 Şubat, Güncel