İçişleri Bakanı Soylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliğine Katıldı

04 Aralık 2018 Salı 00:23



04 Aralık 2018 Salı 00:23

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla engelli yakınları olan personel için yemek düzenlendi. Çankaya 'da bir otelde düzenlenen yemeğe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin , Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , ilgili bürokratlar ile ailelerinde engelli bireyler bulunan emniyet mensupları katıldı.Uzunkaya, burada yaptığı konuşmada, engellilere tutum ve davranışların toplumların medeniyet seviyesini ortaya koyduğunu belirterek, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmanın her kurumun ve vatandaşın öncelikli sorumluğu olduğunu söyledi.Türk Polis Teşkilatının her konuda olduğu gibi engelli bireylerin huzur ve güven içeresinde yaşamları için de gayretlerini sürdürdüğünü anlatan Uzunkaya, her yıl engelli takip modülüne kayıtlı 2 bin 718 aileyi psikolog eşliğinde ziyaret ettiklerini ve destek olmaya çalıştıklarını bildirdi.Uzunkaya, ailelerinde engelli birey bulunan personel için lojmanlardan öncelikli yararlanma hakkı, şark hizmeti muafiyeti ve istenilen ilde görev yapılmasını sağlamanın yanı sıra sosyal tesislerden yüzde 50 indirimli faydalanma imkanı ve çeşitli sosyal imkanlar sunduklarını ifade etti. Eşi çalışmayan personele yüzde 100, eşi çalışana yüzde 75 özel eğitim desteği verildiğini belirten Uzunkaya, bu tür sosyal destekleri imkanlar dahilinde artırmaya çalıştıklarını vurguladı. Süleyman Soylu , engelli bireyler ile çok büyük bir aile olduklarını bir kez daha bu geceki etkinlikte anladığını dile getirerek, davet için Emniyet Teşkilatına teşekkür etti.Etkinlik kapsamında engelli çocukların sunduğu gösteriyi zevkle izlediğini dile getiren Soylu, "O kadar güzel anlattılar ve söylediler ki bir taraftan mehteranla, bir taraftan şiirlerle, bir taraftan folklorla... Ama bunların ötesinde başka bir söyleme biçimi daha var. Biz ona 'hal dili' diyoruz; gözlerimizle, yüzlerimizle, birbirimizle olan münasebetimizle. İşte bu akşam bu aile hal dilini en güzel şekilde anlatıyor." ifadelerini kullandı.Buna benzer etkinliklerde engelliler ve aileleri ile buluşmayı kendisi için bir ayrıcalık olarak gördüğü söyleyen Soylu, engelliler ve ailelerinin bu dünyada da öteki dünyada da mükafatların en yücesini hak ettiğini dile getirdi.4. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Özcan 'ın eşi Seda Özcan da insanların bakış açısının engelli olduğunu, bu bakış açısının ortadan kalkmasıyla engelliler olarak toplumda hak ettikleri yere geleceklerini ifade etti. Özcan, ailelerinde engelli birey olan emniyet mensuplarına gösterilen kolaylıklar ve tanınan imkanlardan dolayı Emniyet Teşkilatına teşekkür etti.Daha sonra, yemeğe katılan Ampute Milli Takım oyuncularına Bakan Soylu tarafından plaket takdim edildi.