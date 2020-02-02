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İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da cenaze namazına katıldı

Ağrı'nın önceki gün vefat eden kanaat önderlerinden Ali İhsan Varol'un cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Varol ailesine başsağlığı diledi.

02.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:04İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da cenaze namazına katıldı
'nın önceki gün vefat eden kanaat önderlerinden Ali İhsan Varol'un cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Varol ailesine başsağlığı diledi.

Elazığ'dan uçak ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına gelen İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tarafından karşılandı.

Ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler helikopterle Patnos ilçesine geçerek, önceki gün vefat eden Ağrı'nın kanaat önderlerinden Ali İhsan Varol'un cenazesine katıldı.

Kılınan cenaze namazından sonra Varol ailesine başsağlığı dileyen Bakan Soylu, Ağrı'dan ayrıldı. - AĞRI

Süleyman Soylu, İhsan Varol, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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