İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da cenaze törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrılı kanaat önderi Ali İhsan Varol'un cenaze törenine katıldı.

Deprem bölgesi Elazığ'dan, Ağrı Valisi Süleyman Elban ile kente gelen Bakan Soylu'yu, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç karşıladı.

Soylu, havalimanından helikopterle cenaze töreninin düzenlendiği Patnos ilçesine bağlı Ürküt köyüne geçti.

Köy camisindeki cenaze törenine katılan Soylu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Varol'un yakınları ve köylülere taziye dileklerini iletti.

Bir süre vatandaşlarla görüşen Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA