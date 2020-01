İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerine 78. ailenin de katıldığını belirterek, "Derik'te kaymakamımız oradaki çocuklara park yapmak için uğraşıp şehit olurken, kusura bakmayın CHP de PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak, bilet alabilmek için çaba sarf ediyor." dedi. Antalya 'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Soylu, burada düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Başkanları Toplantısı"nda, partisinin belediye başkanlarının şehirleşmenin ve belediye hizmetlerinin ne olduğunu bütün dünyaya anlatmaya çalıştığını söyledi.Soylu, 21. asra baştan itibaren katkı koyan, emek sarf eden, üzer lerine gelinmesine rağmen korkmayan, cesaretini milletten alan, tarihin gösterdiği tecrübeleri hafızasında unutmadan çalışanların önemli olduğunu ifade etti."Eskiden kapımızın anahtarı IMF'nin elindeydi"Türkiye'nin geldiği durumun hayal ötesi olduğunu vurgulayan Soylu, "Bugün bu halin sahibiyiz diye belki bunu değerlendiremiyoruz ama inanın hayal ötesi bir durumdur. 'Eski sözleri söylemenin önemi yoktur' derler ama beni bağışlayın kapımızın anahtarı IMF'nin elindeydi. Kimse kusura bakmasın." diye konuştu.Soylu, 2010, 2011 döneminde kişi başına gelir seviyesinin 10 bin dolar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:"Bugün de 10 bin dolar ama 2010 ve 2011'de Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatlarını yapabilir miydik? Doğu Akdeniz'de hem barışı, hakkaniyeti hem insanlığı hem de bu coğrafyanın huzuru için adım atabilir miydik, atamaz mıydık? Biz S-400'ü alabilir miydik? Türkiye'nin otomobilini yapabilmek için adım atabilir miydik? Dünyanın bütün otomobil devleri, büyük endüstrileri acaba hangi noktalardan aklımızı çelebilmek, bizi güçsüz bırakabilmek için emperyal aklın bütün okları acaba nasıl üzerimize saldırırdı?"Ortak aklın ürünüyle bunların başarıldığını vurgulayan Soylu, Amerika'da Trump ile aynı masada oturup, ardından Rusya'da bölgenin huzuru için aynı masada oturup kendi tezlerini ortaya koyabilmenin kolay olmadığını anlattı.AK Parti'nin büyük işler başarıp, önemli dönüşümler yaptığını aktaran Soylu, "Tayyip Erdoğan olmasa aklımızla bir dakikada oynarlar ve hepimizi çırak çıkarırlar. Yıllarca hep bunu gördük. Hep sahada kazanıp, masada kaybetmenin bize ne kadar acı verdiğini, boynumuzun bükük olduğunu hep etrafımızdaki coğrafyada her türlü oyun kurulurken, dünyada her türlü haksızlık yapılırken, bizim onlara gücümüz yetmez deyip kendi kabuğumuza çekildiğimizi, kendi elimizdekini koruyabilmek için 'acaba koruyabilir miyiz' diye endişe içinde olduğumuz dönemlerde yetişerek büyüdük. Özgüvenden yoksun yetiştirmeye çalıştılar." şeklinde konuştu."Kimin hangi niyette olduğunu görüyoruz"AK Parti iktidarlarındaki yatırımlara değinen Soylu, "Şimdiki çocuklarımız neredeyse, her vilayette havalimanının olduğu, metroların, büyük şehir hastanelerinin olduğu, liderlerinin dünyanın hiçbir noktasında eziklik yaşamadığı, başını önüne eğmediği, bir taraftan nükleer santrallerin, büyük enerji hamlelerinin gerçekleştiği, bölünmüş yolların yapıldığı bir dönemde yetişiyor. Sizler bunlarla uğraşırken, Derik'te kaymakamımız oradaki çocuklara park yapmak için uğraşıp şehit olurken, kusura bakmayın CHP de PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak, bilet alabilmek için çaba sarf ediyor. Bunu hep beraber görüyoruz. Kimin hangi niyette olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.Terörle mücadeledeki başarılarını anlatan Bakan Soylu, "Maşallah, Diyarbakır annelerine 78. aile daha katılmış bugün, 78 olmuş. Etrafımızdaki coğrafyaya umut verdiniz. Doğu ve Güneydoğu, Türkiye nasıl huzurlu hale gelmişse, Allah'a yemin olsun ki Orta Doğu'yu da huzurlu hale getirebilecek bu büyük millettir, bu büyük iradedir ve sizlersiniz." değerlendirmesinde bulundu.(Sürecek)