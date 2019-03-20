İçişleri Bakanı Soylu Altındağ Cermodern'da 'Projem Türkiye' programında konuştu

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakani-soylu/' title='İçişleri Bakanı Soylu'>İçişleri Bakanı Soylu</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/altindag/' title='Altındağ'>Altındağ</a> Cermodern'da 'Projem <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>' programında konuştu<br><br>(Tür: <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ankara/' title='Ankara'>Ankara</a>)