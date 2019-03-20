20 Mart 2019, 13:16
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İçişleri Bakanı Soylu Altındağ Cermodern'da 'Projem Türkiye' Programında Konuştu

İçişleri Bakanı Soylu Altındağ Cermodern'da 'Projem Türkiye' programında konuştu(Tür: Ankara)

İçişleri Bakanı Soylu Altındağ Cermodern'da 'Projem Türkiye' programında konuştu

(Tür: Ankara) Ankara, Türkiye, Altındağ, Süleyman Soylu, Güncel
Kaynak: DHA