İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da turizm değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye 'nin kaçak göçle mücadele eden, uluslararası uyuşturucu ağını kesmeye çalışan, kendi iç güvenliğini oturtan ve aynı zamanda turizmde rekorlar kıran bir ülke olduğunu belirtti.Soylu, Antalya 'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda, turizmin gelişiminde asayiş, güvenlik ve huzurun önemli olduğunu ifade etti.Turizmcilerin dünya barışı ile kültür mirasına sahip çıktığını belirten Soylu, turizmcilerin dünyanın her tarafında hem ay yıldızlı bayrağı, hem de milleti temsil etmeye çalıştığını dile getirdi.21. yüzyılda beklenmeyen hadiselerin yaşandığına dikkati çeken Soylu, "Bu yüzyılda herbirimiz bırakın mesleklerimizi, insan olarak beklentilerimizin çok dışında bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Hiçbirimiz Paris sokaklarında ağır makineli tüfeklerle donanmış özel harekat polislerini görebileceğimizi tahmin etmezdik." dedi.Soylu, bunun sebebinin dünyadaki gelir eşitsizliği ve batılı ülkelerin doğunun yükselişini engellemek için ortaya koyduğu politik anlayış olduğunu vurguladı.Göç hareketlerinin yoğunluğuna değinen Soylu, "21. yüzyıl başındaki bu olumsuz tablo bizi bazen etkilese de altını çizerek söylüyorum ki ülkemiz için büyük bir fırsat ortaya koymuştur. 21. asırdan önceki tecrübelerimizi biriktirdik ve Türkiye'yi kişi başına milli gelirde 3 bin dolardan 10 bin dolarlık seviyelere getirdik. Türkiye yoğunluklu bir şekilde büyük bir güç haline gelmiştir." diye konuştu."Türkiye'nin güvenliği Londra'dan başlar"Türkiye'nin güvenliği için sınır ötesindeki operasyonların devam ettiğine işaret eden Soylu, Irak'ın kuzeyiyle olan sınırının iyi muhafaza edilmesi gerektiğini bildirdi.Sınırın "Pençe 1", "Pençe 2", "Pençe 3" harekatları yapılmadan muhafaza edilemeyeceğini anlatan Soylu, "O dağları iyi biliyorum. Oradan düz ovaya inmeden, öteki tarafa inmeden Türkiye'nin huzurunu ve güvenliğini tesis edebilmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.Dünyanın en büyük istihbarat örgütlerinin terör örgütleriyle masada oturup bölgenin geleceği için birtakım fitne fesat içinde olduklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:"Üretimde ve turizmde büyüyebilmek için eğitimde dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına üniversite sokabilmek için elimizi kolumuzu bağlayarak duramayız. Bağladığımız andan itibaren sadece bizim elimiz kolumuz bağlı olmaz, zihnimizi bağlarlar, ayaklarımızı bağlarlar, tüm hareket kabiliyetimiz ortadan kalkar. Türkiye'nin güvenliği İngiltere'nin merkezi Londra'dan başlar, Irak'ın merkezi Bağdat'tan, Kabil'den, Türkiye'nin güvenliği Almanya'nın merkezi Berlin'den başlar.""Avrupa'nın can simidi Türkiye"Ülkeler arasındaki güvenliğin birbirleriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Soylu, herkesin birbirinden sorumlu olduğu bir dünyada yaşanıldığını dile getirdi.Bu konuda Türkiye'nin gerek ülkenin genel güvenliği gerekse de kaçak göçle mücadele konusunda tarih yazdığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:"Bizi sınamayın, şu anda Avrupa'nın can simidi Türkiye'dir. Sadece 2019 yılında 455 bin kaçak göçmen yakaladık. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir çalışma var. 192 ülkeden insan bugün benim ülkemde yaşıyor. Bir taraftan kaçak göçle mücadele eden, bir taraftan uluslararası uyuşturucu ağını tam anlamıyla kesmeye çalışan, bir taraftan kendi iç güvenliğini oturtan, bir taraftan da turizmde rekorlar üzerine rekorlar kıran bir Türkiye tablosundan bahsediyoruz.""Türkiye daha kapıları açılmamış bir hazine olarak duruyor"Turizmde Türkiye'nin henüz yolun başında olduğuna değinen Soylu, vizyon ve gelecek açısından atılması gereken adımlar olduğunu söyledi."Türkiye daha kapıları açılmamış bir hazine olarak duruyor. Hem bizim için hem dünya için." diyen Soylu, Türkiye'nin turizm zenginliği, mirası ve kültürü açısından çok önemli değerlere sahip olduğunu belirtti.Turizmde 2016'da ayakta kalabilme hesapları yapılırken bugün ise nasıl sıçrama yapılabilir hesaplarının yapıldığını anlatan Soylu, Türkiye'nin 10 yılda çok önemli sınamalardan geçtiğini hatırlattı.Son 10 yılın rövanşını almak için büyüyerek, zenginleşerek, verimliliği artırarak Türkiye'nin geleceğe daha iyi taşımak gerektiğini belirten Soylu, Türkiye'nin her kentinde turizmin önemli aşama kaydettiğini, Mardin'de yüzde 200 artış olduğunu, Diyarbakır'da otellerin tam kapasite çalıştığını ifade etti."Türkiye turist peşinde koşan bir ülke olmaktan çıkmıştır"Turizmcilere destek vermenin hükumetlerinin en önemli anlayışlarından birisi olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:"Bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın kabinede sunduğu her adıma tüm arkadaşlarımızın destek verdiğini görüyorum. Çok fazla iş yapacağız. Turizm bizim için en önemli yumuşak güç, bu gücü bütün dünyaya birleştirme konusundaki en önemli stratejimiz. Türkiye turizmde ücretlendirmeyi de en iyi şekilde yapabilme kabiliyetine sahip. Gelecek adına iyi bir planlama yapmalıyız. Türkiye turist peşinde koşan bir ülke olmaktan çıkmıştır. Şimdi verimli, kaliteli hizmeti ortaya koyma zamanı."Soylu, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin de bir önceki yıl, her zamankinden daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.