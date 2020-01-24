İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Antalya
Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'na gelişiKomutanlık binası genel plan görüntüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sergiyi gezmesiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı odasında görüşme yapmasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dersliklerde incelemelerde bulunmasıSahil Güvenlik Okul Komutanlığı personellerinin aldığı eğitimleri incelemesi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu, dersliklerde incelemede bulundu. (1)