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İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'na gelişi Komutanlık binası genel plan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sergiyi gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı odasında görüşme yapması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun...

24.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'na gelişi
Komutanlık binası genel plan görüntü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sergiyi gezmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı odasında görüşme yapması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dersliklerde incelemelerde bulunması
Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı personellerinin aldığı eğitimleri incelemesi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu, dersliklerde incelemede bulundu. (1)
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (1)

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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