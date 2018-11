İçişleri Bakanı Soylu: "Aybüke Öğretmenimizin Katledilmesini Nereye Koyacaklar"

23 Kasım 2018 Cuma 18:31



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "25 Kasım'da güya bu PKK'nın siyasi kolu kadınların şiddetle karşı karşıya kalmasına yönelik Türkiye'nin birçok vilayetinde yürüyüş yapacaklar. Ben anlamakta zorlanıyorum. Peki Batman Kozluk'ta anasına, babasına doyamamış Aybüke öğretmenimizin katledilmesini nereye koyacaklar." dedi.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın adı Antalya'nın Kepez ilçesinde yaptırılan anaokuluna verildi.Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulunun açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anaokulunu yaptıran hayırsever iş adamı Tolga Cömertoğlu ve ailesine teşekkür etti.Türkiye'nin her tarafında yapılan eserlere şehitlerin isimlerinin verildiğini hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:"Biz hem şehitlerimizi severiz hem de onlara ayrı bir sorumluluk duyarız. Onları daima hatırımızda tutmak, isimlerini her daim yad etmek isteriz. Ancak hayatımda belki de ilk kez, 11 aylık bir bebeğin isminin verildiği bir eserin açılışındayım ve o ismin başında 'şehit' yazıyor. Gencecik annesiyle Nurcan hanımla şehit olmuş bir bebeğin ismi. Tesadüfen falan değil, planlanmış, ayarlanmış, onlar geçerken patlatılmış haince bir tuzakla şehit edilmiş bir bebek ve gencecik annesi. Bunu hiçbir dille, belagatle hiçbir edebiyatla anlatamazsınız."Şehidin babası Üsteğmen Serkan Karakaya'nın da bulunduğu Kalana üst bölgesine çok gittiğini belirten Soylu, orada duranların sadece görev yapmadığını, bu toprağın namusunu da koruduğunu vurguladı.Bakan Soylu, "Ayyıldızlı bayrağımızı ve bizim birliğimize, muhabbetimize, karşılıklı sevgimize, gözlerimizle birbirimize baktığımız o aşka aslında kurşun sallıyorlar. Onları engellemek, onların bu ihanetine dur demek için kimisi Kalana üs bölgesinde, kimisi Tendürek'te, kimisi Pülümür Vadisi'nde, kimisi 3 bin metre tepede, 2-2,5 metre karın üzerinde biz buralarda rahat yaşayalım, çocuklarımız okula huzur içerisinde gitsin, büyüsünler üniversite okusunlar, doktor, öğretmen, mühendis olsunlar ve bu ülkeye hizmet etsinler diye bu ülkenin dağına taşına kimse kem gözle bakmasın diye büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.Şehit bebek Bedirhan'ın polis, asker, jandarma olmadığını, operasyonda da bulunmadığını aktaran Soylu, 11 aylık minik bir bebek olduğunu ve henüz anaokuluna gidebilecek yaşta bile olmadığını anlattı."Bunların hepsi bu aşağılık cinayete ortaktır"Şehit Nurcan'ın da elinde silahı olmayan, gencecik bir anne olduğunu dile getiren Soylu, "O da polis, asker veya jandarma değildi. Bu katliamın faillerine, bunu yapan PKK'ya sessiz kalanlar, duymazdan gelenler, millete unutturmaya çalışanlar, benim karşımda PKK'nın borazanlığını yaparken aslan kesilen, sesi gür çıkan ama bu cinayette sus pus olanlar, ilgilenmiyormuş gibi yapanlar, onları Avrupa'da koruyup kollamaya çalışanlar, Kandil'den talimat almadan ağzını açamayanlar, bunların hepsi bu aşağılık cinayete ortaktır." diye konuştu."Mağlup olacaksınız"İki yüzlülüğe tahammül edemediğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:"25 Kasım'da güya bu PKK'nın siyasi kolu, kadınların şiddetle karşı karşıya kalmasına yönelik Türkiye'nin birçok vilayetinde yürüyüş yapacaklar. Ben anlamakta zorlanıyorum. Peki Batman Kozluk'ta anasına, babasına doyamamış Aybüke öğretmenimizin katledilmesini nereye koyacaklar? Nurcan hanım, Bedirhan'ımızın, seçimin hemen akabinde 26 Haziran'da Ağrı'nın bir köyünde katledilen ve 10 evladını yalnız bıraktırdıkları o güzel isanların, o hatıralarını nereye koyacaklar? Bunlara destek olanlar, güç verenler, şımartanlar bilesiniz ki mağlup olacaksınız. Bakın ay yıldızlı bayrağımız orada. Allah'ımıza şükürler olsun. Biraz önce bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinde Ardahan'dan Edirne'ye kadar, Kars'tan, İzmir'e, Antalya'ya, Trabzon'a kadar her yerde cuma selaları okundu. Biz nasıl bir millet olduğumuzu biliyoruz."Soylu, "Biz büyük ve asil bir milletiz. Bedirhan'ın laneti bu milletin ahı, bu devletin jandarması, polisi, askeri, savcısı, hakimi bunların yakasını bırakmayacaktır. Hiç endişe etmeyin." dedi.Hayırsever iş adamı Tolga Cömertoğlu ise törendeki konuşmasında şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarını tutamadı. Cömertoğlu, anaokulunu 84 günde tamamladıklarını, Antalyaspor'un bayrağını astıklarını söyledi.Daha sonra Bakan Soylu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şehidin babası Üsteğmen Serkan Karakaya ve protokol üyeleri, açılışı yaparak anaokulunun sınıflarını gezdi.(Bitti)