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İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeşli mevkidaşını ağırladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han ile Bakanlık binasında bulunan makam odasında bir görüşme gerçekleştirdi.

27.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:05İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeşli mevkidaşını ağırladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Asaduzzaman ile Bakanlık binasında bulunan makam odasında bir görüşme gerçekleştirdi.
Bangladeşli mevkidaşı Han ile görüşen İçişleri Bakanı Soylu, iki ülke arasında göç, güvenlik ve ikili ilişkilere dair başlıkları ele aldı. Bakan Soylu mevkidaşını önce Bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı. Her iki bakan şeref defterinin imzalanmasına geçti. Bangladeş heyeti Soylu'nun makam odasına geçerek iki ülke arasındaki konuları konuştu. Makam odasından görüntü alınmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.
(İHA)

Süleyman Soylu, Bangladeş, Han, Güncel

Kaynak: İHA

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