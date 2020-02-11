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İçişleri Bakanı Soylu, Baskil'de depremzedeleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremden etkilenen Baskil ilçesinde depremzedelerle görüştü.

11.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:50İçişleri Bakanı Soylu, Baskil'de depremzedeleri ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'daki depremden etkilenen ilçesinde depremzedelerle görüştü.
Bakan Soylu, merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Baskil ilçesinde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, Aladikme köyünde depremzedeleri ziyaret etti.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.
İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaretlerinde Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve muhtarlar da eşlik etti.

Süleyman Soylu, Elazığ, Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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