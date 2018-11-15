İçişleri Bakanı Soylu
: "Biz trafik meselesine siyaset üstü bir gözle bakıyoruz"-"2017-2023 arasında 267 Hükümet
Konağı yatırımı planlanmış olup, bunların tamamen projeleri çizilmiş ve bunların hepsinde yüzde 30 maaliyet tasarrufuna gidilmiş, hepsinde yerli ve milli ürünler kullanılması konusunda da gerekli donanımlar ortaya konulmuştur"-"Yarın itibariyle yeni bir yeniliğin altına imza atıyoruz. 17 Kasım itibariyle yeni randevu sistemine geçilecektir ve randevu sistemimizi 2 kat artırıyoruz"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı
'nın bütçesi, bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlara ilişkin sunum yaptı.
Hükümet,Siyaset,Süleyman Soylu
15 Kasım 2018 Perşembe 15:12