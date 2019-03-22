İçişleri Bakanı Soylu, Bodrum'da

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun Bodrum
ilçesindeki programından detay görüntülerBodrum ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun vatandaşlarla selamlaşması İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'ya sevgi gösterisinde bulunanlarBakan Soylu'nun halka hitap ettiği İskele Meydanı'ndan görüntüBakan Soylu'nun konuşmasının ardından kalabalığın arasına girmesiVatandaşların özçekim yapması MUĞLA - Çeşitli programlara katılmak üzere Muğla
'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bodrum İskele Meydanı'nda halka hitap etti.
Bodrum, Süleyman Soylu, Güncel
Kaynak: AA