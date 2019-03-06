İçişleri Bakanı Soylu, Bolu'ya Gelecek

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cuma günü Bolu'ya geleceğini açıkladı.
Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart Cuma günü Bolu'ya gelecek olan Soylu'nun bir dizi programlara katılacağını duyurdu.
Soylu'nun cuma günü Bolulu'larla buluşacağını kaydeden Doğanay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bolu Halkı 8 Mart Cuma günü saat 14.30'da Kent Meydanı Valilik önünde düzenlenecek mitingde buluşacak. Türkiye'nin gururu, terör örgütlerinin kabusu Süleyman Soylu'nun mitingine tüm Bolu Halkını davet ediyorum."
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Kaynak: AA