İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün itibarıyla kış operasyonlarımıza başlıyoruz, herkes bilsin ki bu kış...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı.



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde düzenlenen açılış törenine, Soylu'nun yanısıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir katıldı.



Tören öncesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istikrarsızlaştırmaya, fakirleştirmeye baş kaldırmak isteyen, ekonomisini millileştirmek isteyen her ülkeye her millete ve her lidere bedel ödetildiğini aktardı.



Belirli dönemlerde terör örgütü PKK'nın elebaşlarının uyuşturucu taciri olarak ilan edildiğini söyleyen Bakan Soylu, "2009 ve 2011'de Cemil Bayık, Duran Kalkan ve diğer PKK elebaşlarını, resmi olarak uluslararası uyuşturucu taciri ilan eden ülke, yani güya uyuşturucuya karşı tepkili olan ülke; Afganistan'da uyuşturucu işi bitmişken orayı yeniden afyon tarlası haline getirdi" ifadelerini kullandı.



Terörle mücadelede alışılmış bilindik yaklaşımları değiştirdiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Stratejimizi değiştirdik, personel ve teknik kapasite planlamamızı değiştirdik. Eskiden akşam haberlerinde, bir terör eylemi haberi verilirken 'geniş çaplı operasyon başlatıldı' diye bir şey duyardınız. Yani olay olur, sonra operasyon başlardı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bunu topyekun değiştirdik" diye konuştu.



Sınırlar içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlara değinen Bakan Soylu, "Bugün bir taraftan sınır ötesinden yaptığımız operasyonlar 'Pençe' kendi sınırlarımız içerisinde yaptığımız operasyonlar 'Kıran' ve bundan önce yaptığımız sonrasında yapacaklarımız, sadece isimleri belirli olan bu operasyonlar değil yüzlerce binlerce, büyük çap orta çap küçük çap tüm operasyonlarımız. Esas itibarıyla sadece terör örgütünün yapmış olduğu bir takım eylemler karşısında yapmış olduğumuz operasyonlar değildir" şeklinde konuştu.



Bir eylem karşısında operasyon yapma alışkanlığını aştıklarını aktaran ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan Yaz operasyonlarının 1 Ekim itibarıyla sona erdiğini ve 1 Ekim'den itibaren Sonbahar-Kış operasyonlarının başladığını duyuran Bakan Soylu, "Bütün planlamamız araç, gereç, teçhizat, insansız hava aracı, insansız keşif uçağı, mühimmatlarımız bütün değerlendirmelerimiz aylar öncesinden 'sonbahar ve kış operasyonlarımız nasıl olacak' diye. Planlanmakta ve değerlendirilmektedir. İlkbahar-Yaz operasyonlarımızı geçen yıl yaptığımız operasyonlarla kıyaslamamız. Elde ettiğimiz sonuçlar, yaptıklarımız, yapmaya çalıştıklarımız, eksik ve aksak bıraktıklarımızla ilgili değerlendirmelerde tahtanın bir kısmında bu değerlendirme sürecinde bulunmaktadır. Bizler sadece bir eylem karşısında operasyon planlayan ve yapan değil istihbaratın bütünlüğünü, personelin teknik ve kapasitesiyle, teknolojiyle ve sürekli bunu geliştirerek ortaya koyduğumuz süreçler, yepyeni bir anlayışın ve paradigmanın ürünüdür" dedi.



Kesintisiz operasyon stratejisine geçtiklerini anımsatan Bakan Soylu, "Artık birilerinin bizi vurmasını bekliyor değiliz. Terör örgütünün canını çıkartana kadar bu meseledeki kararlılığımızdan vazgeçmemiz asla düşünülmemelidir. 23 büyük 245 orta operasyon gerçekleştirildi. 12 bin 114'ü küçük olmak üzere bu yıl İlkbahar - Yaz operasyonları kapsamında 12 bin 382 toplam operasyon gerçekleştirildi. Planlanan operasyon sayısını geçen yıla göre yüzde 87 oranında artırdık. Çok ciddi bir gayret ve uğraş ortaya koyduk. Kış operasyonlarımızın da planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla Kış operasyonlarımıza başlıyoruz. Herkes bilsin ki bu kış boyunca bu dağların tamamı bizimdir. Üst düzey olarak bilinen teröristler noktasında, yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen üst düzey terörist sayısı 108'dir" ifadelerini aktardı.



"Örgütün hem gıda temininde hem de lider kadro temininde sıkıntı çektiği tüm istihbaratlarımda yer alan husustur"



Örgüt içerisinde sıkıntılar olduğunu, teröristlerin köylere inerek köylülerden kışı geçirmek için gıda temin etmeye çalıştığını ancak köylülerin teröristleri geri çevirdiğini söyleyen Bakan Soylu, "Örgütün hem gıda temininde hem de lider kadro temininde sıkıntı çektiği tüm istihbaratlarımda yer alan husustur. Kendi yazışmalarında, ele geçirdiğimiz bilgi notlarında, bilgisayarlarındaki tüm belleklerinde çaresizlikleri ortadadır. Açlıktan sıkıntı çektikleri, köylülere gidip yalvardıkları, köylülerin onları geri çevirdikleri böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını, bu kışı nasıl geçireceklerini bilmedikleri o notların hepsinde mevcut" ifadelerini kaydetti.



"'Kıran' operasyonu kapsamında 17 Ağustos'tan itibaren şu ana kadar 63 terörist etkisiz hale getirilirken, 68 sığınak imha edildi"



Türkiye sınırları içerisinde başarıyla devam eden "Kıran" operasyonuna değinen Bakan Soylu, "Kıran operasyonlarına 17 Ağustos'ta başladık ve şimdilik dört evre olarak planlandı. Bunların dördü de başlamış ve kendi alanlarında devam etmektedir. Dört evrede sürdürülen 'Kıran' operasyonu kapsamında 17 Ağustos'tan itibaren şu ana kadar 63 terörist etkisiz hale getirilmiş, 68 sığınak imha edilmiştir" diye konuştu.



"Jandarmamızın profesyonelleşme oranı 2016-2019 yılları arasında yüzde 57'den yüzde 82'ye çıkmıştır "



Terörle mücadelede personel ve teknik kapasite meselelerine bakışlarının değiştiğini bildiren Bakan Soylu, "Bir yandan Jandarmamızın hem sayısını hem de profesyonelleşme oranını arttırıyoruz. 2016'ya göre Jandarmamızda profesyonel personel mevcudundaki artış yüzde 79 seviyesindedir. Jandarmamızın profesyonelleşme oranı 2016-2019 yılları arasında yüzde 57'den yüzde 82'ye çıkmıştır" şeklinde konuştu.



"Türkiye'de yakalanan kaçak göçmen sayısı geçen yılın ilk 9 ayına göre bu yılın ilk 9 ayında yüzde 58 artmıştır"



Türkiye'nin terörle beraber göç ile de mücadele ettiğini kaydeden Bakan Soylu, "Türkiye'de yakalanan kaçak göçmen sayısı geçen yılın ilk 9 ayına göre bu yılın ilk 9 ayında yüzde 58 artmıştır. Yunanistan'a geçişlerdeki artış yüzde 20 seviyesindedir. Yani Türkiye, maruz kaldığı kaçak göç baskısını karşıya yansıtıyor değildir. Kendi kapasitesini arttırarak bu baskıyı azaltmaktadır. Keza denizlerde göç sebebiyle yaşanan ölümlerde de çok ciddi bir azalış söz konusudur. 2015'te denizlerde göç sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 279'dur. 2016'da bu sayı 192, 2017'de 56, 2018'de 93 ve bu yıl içinde 28'dir. Kaçak göç baskısının bu denli arttığı bir ortamda hem bu can kaybı rakamlarının gerilemesi hem de karşıya geçiş rakamlarının aynı oranda artmaması, bu konuyla ilgilenen jandarma, sahil güvenlik ve emniyet teşkilatlarındaki arkadaşlarımızın başarısıdır" dedi.



"Uyuşturucuyla mücadelede karada ve denizde tüm kolluk birimlerimizle ciddi operasyonlar yapıyoruz"



Uyuşturucuyla mücadelede kara ve deniz birimlerinin ciddi operasyonlar yaptığını belirten Bakan Soylu, "2016'da uyuşturucu sebebiyle ölümler ülkemizde ilk kez 920 oldu, ertesi yıl 941'e ulaştı. Sahaya bastık 2018 sonu itibarıyla bu sayıyı 657'ye çektik. Bu yıl da halen 125 seviyesindeyiz. Karada ve denizde tüm kolluk birimlerimizle ciddi operasyonlar yapıyoruz. Ele geçen miktarlar, eskiden olduğu gibi gramlarla falan değil, birkaç yüz kilolarla, tonlarla ifade edilen rakamlarda. Bu değişimi iyi görmek lazım. Özellikle ele geçirilen hammaddelerin uyuşturucu üretim kapasitesi, gerçekten korkutucu boyuttadır. Bu yıl 40 milyon kökün üzerinde kenevir kökü ele geçirdik. Dolayısıyla, dünya bu işe daha fazla göz yummamalıdır ve bunu gerçekten dert edinmelidir diye düşünüyorum" şekilde konuştu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından Milli Savunma Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Afyoncu öğrencilere ilk dersi verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA