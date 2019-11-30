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Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir toplantıda bin 387'si kamuda aktif görevde olan toplam 25 bin 149 ByLock kullanıcısının tespit edildiğini duyurdu.

30.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önceki çalışmalarda tespit edilemeyen 25 bin 149 ByLock kullanıcısının tespit edildiğini duyurdu. Soylu, bunlardan bin 387'sinin kamuda aktif görevde olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

BİN 387'Sİ KAMUDA AKTİF GÖREVDE

İçişleri Bakanı Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, bin 387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir." dedi.

Bakan Soylu, "ByLock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır" şeklinde konuştu.

Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi

Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: AA


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