İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devletin içinde her görüşe mensup insanlar vardır ama dönüp burada bir iktidar oluşturmaya, paralel devlet oluşturmaya 'hakimiyet bendedir' demeye ne devlet müsaade eder ne siyaset müsaade eder. Herkes rahat olsun." dedi.Bakan Soylu, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Kadına karşı şiddetle mücadeleye ilişkin bir soru üzerine Soylu, AK Parti'nin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadın Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu çıkarttığını anlatarak, buna karşı tek bir kadın sivil toplum örgütünün itirazının olmadığını söyledi.Bunun AK Parti hükümetlerinin bu konudaki niyetini ortaya koyduğunu dile getiren Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda bambaşka bir yaklaşımının olduğunu ve kadının siyasette çok daha fazla olmasını istediğini vurguladı.Soylu, burada aileyi temel almaları gerektiğini anlatarak, "Özellikle kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konusunda birçok tedbirimiz var ama bunun uygulanmasında yeni bir safhaya geçmemiz lazım geldiği bir gerçektir. Hukuki düzenlemeler yeterli, uygulamada da eksiklik yok ama koordinasyon ve entegrasyonda yapmamız gerekenler var." diye konuştu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlık ve paydaşların bir araya gelerek 75 maddelik bir eylem planı ortaya koyduklarını aktaran Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinatörlüğünde ortaya konulan politikaları uygulamakla mükellef olduklarını ifade etti.Bakan Soylu, bu konuda dünyadaki durumun da iyi olmadığını belirterek, kadın cinayetlerinde küresel ortalamanın milyonda 13 olduğunu, bunun Avrupa kıtasında milyonda 7, Türkiye ortalamasının ise milyonda 3,8 olduğunu vurguladı.Türkiye'de her bir kadın cinayetinin medyada yer aldığına dikkati çeken Soylu, "2017'de 353 kadın cinayeti oldu. Geçen sene 279'a düştü fakat bu yıl 332'ye çıktı." dedi.Soylu, bu konuda tüm kaymakam ve emniyet müdürlerine, yaklaşık 28 bin ilgili polis memuru ve jandarma görevlilerine eğitim verdiklerini belirterek, "Yaklaşık 250 bin polisimizi ve jandarmamızı önümüzdeki yıl eğiteceğiz. Aynı zamanda genelgemizi hazırladık. Pazartesi veya salı günü Bakanlığımızla ilgili neler yapmamız gerektiğini ortaya koyacağız." diye konuştu.Soylu, bu sene emniyete psikolog ve sosyolog alımlarına çıkacaklarını anlatarak, "Bizde de polis teşkilatında yılda ortalama 40-50 intihar olayları oluyor. Biz bunları da takip etmekle sorumluyuz. Bu konuda da yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.Kadına karşı şiddet olaylarında bu sene düşüş yaşandığına vurgu yapan Soylu, geçen sene 219 bin olay yaşanırken bu seneki sayının 181 bine düştüğünü söyledi."Sosyal medyaya yansıyan yemin töreni görüntüleri"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyaya görüntüleri yansıyan polis meslek yüksekokulundaki yemin töreni ile ilgili bir soru üzerine, şöyle konuştu:"Bu konuda çok iyi önlemler aldığımızı söylemek isterim. Tüm araştırmalarda polis ve jandarma, Türkiye'nin en güvenilir ilk 3 kurumu arasında çıkıyor. Polis okulunda böyle bir olay oldu, bu olay 2017'nin Mart ayında oldu ama bu tamamen 10 binlerce yetişen öğrenciden birkaçına yönelik bir tek yerde yaşanmış ve oradaki yöneticilerine yönelik bir olaydır ve biz de hemen o yöneticiyi orada görevden aldık. Bu 2 yıl önce yayınlanmıştı ve yayınlanır yayınlanmaz hemen reaksiyonumuzu gösterdik.""Ne siyaset şerik kabul eder ne devlet"Emniyette bazı tarikatların yapılanmaya çalıştığına yönelik iddialara ilişkin görüşü sorulan Soylu, şunları kaydetti:"Bizim polisimiz, jandarmamız, askerimiz kahramanca bir mücadele ortaya koyuyor. 'Birileri acaba Türkiye'nin en çok güvendiği bir teşkilatın güvenini azaltmaya mı çalışıyor' diye bir endişem söz konusu. Bu konuyla ilgili bir yazı çıktı ben de 'Bunu ispat edin, ben istifa edeceğim' dedim. Kimseyi töhmet altında bırakmamak gerekir. Bu ayıptır. Teşkilatımızda biri bir yanlış yaptıysa disiplin kurulları affetmez ama hakkını da kimseye yedirmeyiz. Devletin bir tek sahibi var o da millettir. Ne siyaset şerik kabul eder ne de devlet şerik kabul eder. Devletin içinde her görüşe mensup insanlar vardır ama dönüp burada bir iktidar oluşturmaya, paralel devlet oluşturmaya 'hakimiyet bendedir' demeye ne devlet müsaade eder ne siyaset müsaade eder. Herkes rahat olsun."Kanal İstanbul Projesiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal İstanbul'la ilgili bir soru üzerine, "Hem ekonomik bir projedir hem çevreci bir projedir. Orası tam anlamıyla Boğaza alternatif olabilecek, Boğazı koruyabilecek bir proje. Orada 500 bin kişilik güzel bir çevre ve şehircilik mimarisi olacak." ifadelerini kullandı.Kanal İstanbul'un çevre açısından İstanbul Boğazı'nı koruyabilecek en önemli adımlardan biri olacağını belirten Soylu, "Bu Türkiye için ciddi bir itibar projesidir. Bütün dünyanın bu noktalarda çekingen durduğu bir zaman dilimi içerisinde bu Türkiye için bir prestij ve itibar projesidir. İstanbul Boğazı'nı koruyoruz. Onu bir tehlikeden, tehditten koruyoruz." dedi.Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Kanal İstanbul'a karşı yaptığı reklamları eleştirerek, "Buna İBB TV mi karar verecek? Şimdi muhtarları arıyorlar, 'milleti toplayın, imzalarınızı toplayın' diyorlar. Dilekçe Kanunu diye bir kanun var. Muhtarın böyle bir görevi var mı?" diye konuştu.Soylu, "İBB itiraz etmeye devam ederse bu Türkiye'nin önünde nasıl bir süreç oluşturur?" şeklindeki soruya, "Hükümetin bu kanalı yapmaya yetkisi vardır, yetisi vardır ve gücü vardır. Hükümet bu kanalı yapar. Bu kadar açık." yanıtını verdi.(Sürecek)