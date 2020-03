İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Suudi Arabistan, bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden gelenlerde ne zaman ilk vaka çıktı, Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı." dedi.Soylu, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.Bakan Soylu, insanlığın küresel boyutta büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığını, tüm ülkeler gibi Türkiye 'nin de çeşitli tedbirler aldığını söyledi.Türkiye'nin en üst seviyede tedbir aldığını vurgulayan Soylu, "Şu ana kadar sadece bizim Bakanlığımız 38 genelge yayımlamış. Bunların 17 tanesi sınırlarla alakalı. Biz ilk önce sınırları kapatarak ciddi tedbirler aldık." dedi.Tedbirlerin, salgının yayılma hızını ne ölçüde azalttığını, sosyal izolasyonu ne kadar sağladığını ölçüp titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Biz şehirler arası ve şehir içi trafiği ölçüyoruz. Yolcu otobüsü sayısını, yolcu sayılarını ölçüyoruz. Bunların hepsine ilişkin veriler elimizde. Şehirler arası yolcu otobüslerindeki azalma yüzde 73, yolcu sayısındaki düşüş yüzde 81'i buldu. Bu rakamları tek tek ölçüyoruz ve almamız gereken tedbirleri değerlendiriyoruz. Bu süreçte dünya da biz de 4 temel noktaya bakıyoruz: Sağlık sistemimizin ayakta kalması, kamu düzeninin devam etmesi, sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamadan devam etmesi. Bunları sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Bu dördüyle ilgili karşı karşıya kaldığımız durumlara göre de tedbir yükseltiyoruz. Dünyayı da takip ediyoruz.Biz niye 'Kişi kendi olağanüstü halini ilan etsin' diyoruz? ABD'de yapılan bir araştırmada salgına karşı alınacak en önemli tedbirin sosyal izolasyon olduğu yani kendi olağanüstü halini ilan etme olduğu, bu yapıldığı anda yüzde 95 başarı sağlanacağına ilişkin bir görüş var. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Daha önce bildiğimiz bir durum değil. Yapılması gereken bu 4 temel sistemin ayakta kalmasını sağlamak."Salgının nasıl yayıldığını Sağlık Bakanlığı ile takip ettiklerini anlatan Soylu, alınacak tedbirlerin de buna göre seviye seviye yükseltildiğini söyledi."Ankara, İstanbul gibi şehirlerde neredeyse şehir içe çekilmiş durumda""Sosyal izolasyona büyük kentlerle küçük şehirlerde eşit şekilde uyuluyor mu?" sorusuna karşılık Soylu, toplu taşıma ve şehir hareketliliğine ilişkin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan alınan rakamlarda sıkıntı bulunduğunu, bunun giderilmesiyle daha iyi bir noktaya gelineceğini belirtti.Soylu, "Ancak özellikle Ankara, İstanbul gibi şehirlerde neredeyse şehir içe çekilmiş durumda." dedi."Önümüzde alacağımız, önereceğimiz tedbirler var"İçişleri ve Sağlık bakanlıkları personelinin tam kadroyla çalıştığını dile getiren Soylu, ek personele ihtiyaç duyulup duyulmadığına ilişkin soru üzerine, "Almak üzere olduğumuz personel vardı, eğitimleri tamamlanmış. Onları da sahaya sürdük. Personelimizi en üst seviyede kullanmak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.Bakan Soylu, kamu çalışanlarına çabalarından dolayı teşekkür etti."Sokağa çıkma yasağı gündemde mi? Şu anki durum ile sokağa çıkma tedbiri arasındaki tedbirler ne olabilir?" sorusu üzerine Soylu, şunları söyledi:"Tam sosyal izolasyon her zaman bizim gündemimizde. Eğer bugünkü tedbirlerle karşı karşıya kaldığımız durumu karşılayamazsak elbette tedbirleri yükseltebiliriz. Önümüzde alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile paylaşacağımız, onların bizimle paylaşacağı tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle salgının önüne geçebileceğimizi düşünmüyorsak alacağımız en büyük tedbiri elbette ki alabiliriz. Bu konuda herhangi bir beis söz konusu değil."Soylu, tedbirlerin sıkı şekilde kontrol edildiğinin altını çizerek, "Eğer bir uyulmamazlık söz sonusu olursa elbette bu tedbiri üst seviyeye çıkarmak bizim sorumluluğumuzdur." dedi.Şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulmasına yönelik soru üzerine Soylu, ihtiyaç halinde bunun da yapılabileceğini belirtti."Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirler alındı"Maske üretimi yapan fabrikalarda gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Soylu, şu anda 69 firmanın Sağlık Bakanlığı ile hem maske hem de diğer ihtiyaçların üretimine ilişkin anlaşma imzaladığını, üretimin bu aşamada yeterli olduğunu söyledi.Bakan Soylu, "Ne kadar maske üreticisi varsa bunu Sağlık Bakanlığına yönlendirmekle mükellefiz. Burada hiç kimseye tolerans sağlayamayız." dedi.Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı da gerekli tedbirlerin alındığını belirten Soylu, "Vatandaşlarımıza buradan duyurumuzdur, nereye bildirirlerse bildirsinler biz tepelerinde olacağız. Buradan fırsatçılık yapmayı ayıp ve günah addediyoruz. Bu, kanun karşısında da suçtur. Gerekli tüm adımları uygulayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.Bakan Soylu, 65 yaş üstü vatandaşların evine kamu eliyle hizmet götürülen yegane ülkenin Türkiye olduğunu, Vefa Sosyal Destek Hattı'na gelen 360 bin talebin 320 bininin eve gidilerek karşılandığını bildirdi.Soylu, sosyal hizmetlerde imam ve öğretmenlerden de istifade edildiğini söyledi.Görevi başındaki personel için de tedbir alındığını, polise 2, jandarmaya 1 milyon maske dağıtıldığını ifade eden Soylu, jandarmaya kışlaya gelir gelmez 15 gün izolasyon uygulandığını kaydetti."Anayasa Mahkemesinin aldığı birçok karar iştahımızı altüst etmekte"İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:"İsterseniz son 10 günlük bir rakam vereyim. 2551 provokatif hesap tespit edildi, bunun 449'una işlem yapıldı. Diğerlerine işlem yapılıyor mu? Yapılmaya devam edecek. Bu sabah itibarıyla aldığım rakam Siber Suçlar Daire Başkanlığımızda, yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C, bu hesapların sahibi. Bu hesaplar bundan önce de özellikle terör örgütü konusunda kendilerine ait görev yüklenmiş, bunun sürekli olarak propagandasını yapan hesaplar. Bu hesapların büyük bölümü yurt dışı hesaplar."Provokasyon yapanları deşifre etmelerine rağmen hala yaygınlığının olduğuna işaret eden Soylu, bunu yapanlar kadar bunu kamusallaştıranların da suçlu olduğunu vurguladı.Soylu, "Tabii burada Anayasa Mahkemesinin özgürlükçü aklı devreye girebilir her zaman olduğu gibi. Bize 'Siz bunu yapamazsınız.' diyebilirler. Anayasa Mahkemesinin bazı verdiği kararlar Türkiye'ye ait kararlar değil, Norveç'e ait kararlar." diye konuştu."Maalesef Anayasa Mahkemesinin almış olduğu birçok karar, mücadeleyle ilgili iştahımızı altüst etmektedir, bizi gönülsüzlendirmektedir." diyen Soylu, Anayasa Mahkemesinin aldığı ama yayımlamadığı yeni bir karar olduğunu, bu kararı şiddetle reddettiğini ve eleştirdiğini söyledi.- "4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor"Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılara ilişkin soru üzerine de Soylu, "Şu ana kadar Yunanistan'dan Avrupa'ya 28 Şubat akşamından itibaren geçen kaçak göçmen, yabancı göçmen, mülteci sayısı toplam kara sınırından geçen 148 bin 360." dedi.Denizden geçen 2 bin 390 kişi olduğunu belirten Soylu, "150 bin 600 civarında kişi 28 Şubat akşamından itibaren karşı tarafa geçti." bilgisini paylaştı.Bakan Soylu, 4 bin 600 kişinin ise Pazarkule önünde beklediğini söyledi."Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu"Herkesin koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonu aklından çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, özellikle gençlerin hayatlarını yavaşlatmasının önemine işaret etti."Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu." diyen Soylu, 211 bin 645 iş yerinin kapalı olduğunu ve bunların sürekli denetlendiğini söyledi. Soylu, şu ana kadar 2 bin 130 iş yerine adli ve idari işlem yapıldığını ve uyarıların devam ettiğini kaydetti.Yurt dışından gelenleri gözetim altında tuttuklarını dile getiren Soylu, "Yurt dışından gelenlerin sayısı 15 bin 181 kişi. 29 ilde 48 yurt." dedi.İlk gün umreden gelenler için acele tedbir aldıklarını, Gölbaşı'ndaki yurda yerleştirdiklerini anımsatan Soylu, yaklaşık 6 saat sonra ise sistemi oturtup devam ettiklerini belirtti.Soylu, "Suudi Arabistan, bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden insanlar geldiler. Ne zaman ilk vaka çıktı, Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı. Dedi ki 'Hemen bunları izolasyona, yurtlara alıyoruz.' Hemen yurtlara aldık, ilk vakası çıkar çıkmaz. Bu konuda ilk adımımızı attık." şeklinde konuştu.Nisan, mayıs ve haziran aylarında hem il genel meclislerinin hem belediye meclislerinin yapılmamasına ait kararı valilere tebliğ ettiklerini söyleyen Soylu, olağanüstü toplanma koşulu getirildiğini, bunun da kısıtlı maddelerle ve sağlık şartlarına uyularak gerçekleştirileceğini söyledi.Pazarlarla ilgili bir tedbir üzerinde çalışacaklarına da değinen Soylu, "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri daha fazla artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa sosyal izolasyon için her şeyi gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA