İçişleri Bakanı Soylu: "Dağlarda 15 Bin Terörist Vardı 700'e İndi"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un güvensiz bir şehir olduğunu öne süren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'da evden hırsızlık 2016 yılında 78'di, 2018'de 57'ye düştü. Şimdi 2019'un ilk iki ayında 45'e düştü. Bu yıl sonu itibariyle benim verdiğim hedef 40'tı. Tüm Türkiye'de bu hedef 40'ın altına düştü" dedi.Bakan Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile Büyükçekmece'de Eser Premium Otel'de düzenlenen etkinlikte iş insanları ile buluştu.Bakan Soylu, çocuklara havası, suyu temiz, nefes alabilecekleri bir ülke bırakmak istediklerini ama aynı zamanda çatışmadan uzak, farklılıkların bir arada yaşadığı, üretebildiği, insanların ötekileştirilmediği bir Türkiye hayalleri bulunduğunu söyledi.Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli'ne geçerek sistemi, tıkanıklıklara karşı dirençli hale getirdiklerini belirtti. Terör meselesini bitirmek istediklerini dile getiren Soylu, "2017 yılından 2018 yılına, operasyon sayımızı yüzde 72 artırıp 104 bin 534'e ulaştırdık. Bu çok büyük bir rakamdır. Uyuşturucuda 18 Avrupa ülkesinin yıllık yakalamasından fazla miktarda esrarı 12 şubatta bir günde yakaladık. Miktar 7.2 ton. Bu hem üzerimizdeki yükü hem de başarımızı ifade eden bir rakamdır." şeklinde konuştu.Türkiye'nin istikrarla 2023 hedeflerine ilerlediğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:"Siyasal istikrar, ekonomik istikrar, ve güvenlik istikrarı. Dikkat edilirse saldıran da hep bu üç alana saldırıyor. Hepsinin tek tek örneğini sayarım. Gezi, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim, 15 Temmuz siyasal istikrarımıza saldırıydı. Gezi aynı zamanda ekonomik istikrarımıza saldırıydı. Kim böyle bir Türkiye'ye yatırım yapar? Sizler iş adamısınız, faizlerin nereden nereye fırladığını bilirsiniz. 10 milyar dolar yatırım paketi açıklamış, İMF'yi göndermiştik. Birden bire sokakları yakıp yıktılar. Şimdi davalarında ilişkilerini görüyorsunuz. Dönüyoruz, PKK'nın 7 Haziran seçimleri sonrası hareketlerine bakın, güvenlik istikrarımıza açık bir saldırı. Zaten 40 yıldır bunu yapıyor. Öte yandan göçü yönetiyoruz. Türkiye bunların hepsiyle istikrarı temel alarak mücadele etti. Bol bol da sandığa gitti ve sandıktan da sürekli güç aldı. Böylece istikrarını muhafaza etti.""Ben Karadeniz çocuğuyum"İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin son iki seçimdir HDP'nin elinden tutup terör örgütleri PKK ve DHKP-C'yi ayağa kaldırmak istediğini kaydederek, HDP'li siyasilerin söylemlerinden örnekler vererek buna itiraz ettiklerini belirtti. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini eleştiren Soylu, şöyle devam etti:"Söylediği söz şu; 'İstanbul, Türkiye'nin ve dünyanın en güvensiz şehirlerinden bir tanesidir ve güvenlik sıralamasında 73. sıradadır'. Eline tutuşturulmuş bir kağıdı veya kulağına söylenmiş bir sözü hiç araştırmadan, hiç değerlendirmeden bir de kendi gözlemleri ve vicdanının tam aksine böyle söylerseniz adamın biri de çıkar sizi beş paralık eder. Ben ederim, acımam. Bizim alanımıza eğer doğru bir şekilde girilmemişse hiç sağına soluna bakmam beş paralık ederim. Ben Karadeniz çocuğuyum, Tayyip Erdoğan da Karadeniz çocuğu. Onlar gibi PKK'ya yamulsaydık bu güne kadar siyaset için evinden sokağa çıkamazdı. Bu kadar açık ve net. Herhalde İstanbul'un güvenlik sorununu Beyoğlu Belediye Başkanı Alper Taş'la birlikte çözecek."İstanbul'un asayişe ilişkin rakamlarını paylaşan Soylu, şöyle devam etti:"Ben söylediğim sözün altını doldurmazsam millete karşı güvensizlik oluşur. İstanbul'da evden hırsızlık 2016 yılında 78'di, 2018'de 57'ye düştü. Şimdi 2019'un ilk iki ayında 45'e düştü. Bu yıl sonu itibariyle benim verdiğim hedef 40'tı. Tüm Türkiye'de bu hedef 40'ın altına düştü. Türkiye'deki olayların yüzde 94'ü asayiş olaylarıdır. Asayiş olaylarında İstanbul Türkiye genelinin 23. sırasında. Bu kadar büyük bir nüfus, hareketlilik, bu kadar büyük bir şehir olmasına rağmen Türkiye genelinde 23. sırada. İstanbul'da 2014 yılında 628 terör olayı var, 2015 yılında 640 terör olayı var, 2016 yılında 623 terör olayı var, 2017'de 144 olayı var, 2018 yılında ise 33 terör olayı var. Bunların bir çoğu da çatlama, patlama, ufak olaylar. Eğer bir şey söylüyorsanız elinizde ona ait veri olacak. İstanbul'da sadece geçen yıldan bu yıla kadar –Avrupa'da 1 puan bile önemidir- mala karşı suçları aydınlatma oranı yüzde 10 arttı. Almanya'da bu yüzde bir artarsa çok büyük başarı olarak değerlendiriliyor. İstanbul'da 2017'de trafikten ölen insanların sayısı 544, 2018'de ise 443. Bütün diğer alanlarda da rakamlar böyle. Uyuşturucu da böyle rakamlar. 57 bin uyuşturucu satıcısı şu anda nerede biliyor musunuz? Kodeste.""DHKP-C'ye birtakım festivaller adı altında..."İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan kişi eğer böyle bir değerlendirmede bulunuyorsa başkalarının değirmenine su taşıyordur. İstanbul'da belediye başkanı olunca Şişli'de, Sarıyer'de DHKP-C ile ilgili ilişkileri –bizde hepsi var- sadece seçim öncesi bir spekülasyon olmasın diye şu anda bu işin araştırmasını yapmıyoruz. İstanbul'da 5 belediyenin direkt DHKP-C'ye birtakım festivaller adı altında para aktardıklarını... Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütüne yardım eden 94 belediyeyi sabah operasyonla alalım ve teröre destek olmasını engelleyelim. Sonra arkadaşlar istanbul'da İzmir'de Ankara'da terör örgütüne yeni bir yaşam tüneli açsınlar. Buna kimin hakkı var, söyler misiniz? Bir tehlike ile karşı karşıyayız. Tehlike şu, TBMM'de HDP'yi meclise taşımadılar mı? Ben CHP'lilere yalvardım, 'Ne olursunuz yapmayın, şımartmayın şunları' diye. Dağlarda 15 bin terörist vardı 700'e indi."CHP'nin 299 PKK iltisaklı HD'liyi aday yaptığını kaydeden Soylu, "O zaman biz niye mücadele ediyoruz. 31 Mart'ta AK Parti Cumhur İttifakı zayıflasın 1 Nisan sabahı 6 yaşındaki masum çocukların ellerine Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu taşı verirler ve valilerin, kaymakamların itibarını beş paralık ederler." dedi.Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 5 bin polisin Büyükçekmece'ye gönderilmesi yönünde söylemlerde bulunduğunu aktaran Soylu, "Zaten polislerin oyu da cebimizdeydi. Bir kere tüm Türkiye'de görevlendirdiğimiz güvenlik kuvveti sayımız 10 bin değil. Bunun da yüzde 95'i Doğu ve Güneydoğu bölgesinde. Dedikoduyla iş yapmaz devlet adamı, belediye başkanları. Bir niteliği olur. 'Beş bin polisi getirdiler, buradaki seçimi kazanabilmek için' diyor. Sayı saymayı bilmiyor. O zaman polis okulunu almasın. Böyle bir rakam yok, böyle bir değerlendirme olması da mümkün değil. Büyükçekmece'nin öyle 5 bin polis gönderecek kadar güvenlik problemi de yok." dedi.Soylu, konuşmasının sonunda AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a seçimlerde destek çıkılarak oy verilmesini istedi.