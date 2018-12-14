Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Dağlarda Toplam 700 Teröristin Kaldığını Açıkladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağlarda 700 terörist kaldı, 15 Aralık itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz." dedi.

ERDOĞAN, TALİMAT VERDİ

Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Fırat'ın doğusunda da batısında da terörist nerede varsa enselerinde olacağız. Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz." dedi.

6 TERÖRİST MAĞARADA SIKIŞTIRILDI

Tunceli'de devam terör operasyonuna yönelik de bilgi veren Bakan Soylu, komandoların, 6 teröristi mağarada sıkıştırdıklarını söyledi.

DAĞLARDA 700 TERÖRİST KALDI

Bakan Soylu, "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez." ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE

Türkiye'de aralıksız süren uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında da bilgi veren Soylu, "Demişim ki, 'Okulların önünde uyuşturucu satıcısını görürseniz kırın' demişim. Yanlış mı yapmışım. Bakın, şuanda öyle bir mücadele yapılıyor ki, bütün güvenlik kuvvetlerimiz mücadele ediyor. 81 ilde Narko timlerimizi oluşturduk. Daha önce 30 ilde vardı. Bir baktım uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı yüzde 900'e çıkmış. Eyvah dedim ve Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bana dedi ki, seferberlikle üzerine gidiyorsunuz. Şuan itibariyle Ekim ayının sonunda 941 sayısı, 2017 sayısıdır. 920 sayısı 2016 sayısıdır. Şimdi 317'dir. Yani bunu daha da aşağıya çekmek için büyük bir gayret ortaya koyacağız. Mücadelemizin karşılığını alıyoruz. Dün arkadaşlarımız yine başarılı bir operasyon yaptılar. Sosyal medyada özendirmeye çalışanlara operasyon yaptılar. Yapmaya da devam edecekler. Endişe etmeyin, şuana kadar bu yıl 21 bin 600 uyuşturucu satısını tutukladık. Birlikte el ele, kol kola uyuşturucuya yönelik büyük bir mücadele yapıyoruz. Terör ile nasıl mücadele ettiysek, uyuşturucuyu da silmezsek namertiz, bu kadar da açığız" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"ARKA ARKAYA GELEN BİRÇOK ATAĞI PÜSKÜRTTÜK"

"Gezi protestoları, 17-25 Aralık hadiselerinden başlayan süreçte arka arkaya gelen birçok atağı geri püskürttük. Bunu yaparken de gelişmekten, yatırımlarımızı sürdürmekten, Atak helikopterini, Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, üçüncü havalimanını yapmaktan geri durmadık. Bütün bu süreçlerde, özellikle 15 ve sonrasında Türkiye'de özellikle ekonomik istikrarımızı, siyasi istikrarımızı, güvenlik istikrarımızı korumaya özen gösterdik ve bunda başarılı olduk. ve bize karşı ortaya konulan her atağa karşı bu üç istikrarımızı, esas itibarıyla demokrasiden aldığımız güçle sağladık."