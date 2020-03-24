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İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır.

24.03.2020 00:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:52
İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır." ifadesini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır."

Kaynak: AA

Etiketler : Süleyman Soylu, Twitter, Politika

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