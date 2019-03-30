İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye Sert Kandil Mesajı: Yerinde Bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele için net mesaj verdi. Soylu, "Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesini ziyaret etti.

"SEÇİMDEN SONRA KANDİL'İ DE YERİNDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Şehirlerin asayişi ve trafiğiyle beraber, insan hayatının tehdit edildiği terör, uyuşturucu gibi tehlikelerle, insan onurunun ve hatta ekonominin tehdit edildiği siber suçlar gibi yeni suç türleriyle ve insanlığın vicdanını tehdit eden göçmen kaçakçılığı gibi küresel bir utançla, yoğun bir mücadele halinde olduklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bütün bu suçların odağında, uluslararası yapıları olan PKK ve FETÖ terör örgütleriyle kıyasıya mücadele ediyoruz. Özellikle PKK ile mücadelede, tarihimizin en güçlü seviyesindeyiz. PKK, bütün bu suç türlerinde faaliyet gösteren bir örgüt olduğu için, trafikte arttırdığımız yol kontrolleri dahil ortaya koyduğumuz bütün çalışmaların, bu örgütün bitirilmesi noktasında çok ciddi katkıları oldu. Bu seçimden sonra Kandil'i de yerinde bırakmayacağız. Arkasında Amerika da olsa, kim olursa olsun"