İçişleri Bakanı Soylu'dan Adnan Menderes Müzesi için sosyal medyadan çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valiliği tarafından Çine'ye bağlı Çakırbeyli'de kurulan ve son aşamaya gelen Adnan Menderes Müzesi ile ilgili sosyal medyadan çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adnan Menderes Müzesi için sosyal medyadan çağrı
27.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:52
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valiliği tarafından Çine'ye bağlı Çakırbeyli'de kurulan ve son aşamaya gelen Adnan Menderes Müzesi ile ilgili sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Adnan Menderes Müzesi'ne büyük önem verdiklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayının kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor. Çağrımız; döneme ait objelerin müzeyle buluşması" dedi.

Çalışmalarda son aşamaya gelindi

Aydın Valiliği Yatım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, 1960 darbesinin ardından demokrasi şehidi Adnan Menderes'in hatıralarının yaşatılacağı Adnan Menderes Müzesi inşaatında son aşamaya geldi. Çine Çayının kenarına kurulan müze alanında çevre düzenlemesi de tamamlanırken, müzenin iç bölümünün dizayn çalışmaları sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Adnan Menderes, Aydın, Çine, Güncel, Haber

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