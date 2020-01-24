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İçişleri Bakanı Soylu'dan afet anında iletişim uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet anında iletişimin SMS ile internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

24.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:10İçişleri Bakanı Soylu'dan afet anında iletişim uyarısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet anında iletişimin SMS ile internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve haberleşmelerin SMS ile internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayat kurtarır. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının! Telefon görüşmelerinizi kısa tutun" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Süleyman Soylu, SMS, Güncel

Kaynak: İHA

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