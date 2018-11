İçişleri Bakanı Soylu'dan El-Bab'daki Askerlere Moral

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:55



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır bölgesine ziyarette bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ile yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde askerlere seslendi.Gaziantep Valisi Davut Gül, terörle mücadele amacıyla sınır güvenliği için El-Bab'da bulunan Jandarma ve Kara Kuvvetleri unsurları ile bölgede İnsani Yardım Koordinasyon Merkezince yürütülen çalışmaları inceledi. Esnafları ve yerel meclisi ziyaret ederek vatandaşlarla konuşan Gül, karakollar ve Türkiye tarafından sağlanan hizmetleri denetledi. Gül, öğle yemeğini askerlerle karavanadan yedi."Her birine hem milletimizin hem bizlerin duası sonsuzdur"Hizmetlerinden dolayı Jandarma ve Kara Kuvvetleri ile bölgede görev yapan kamu görevlilerine teşekkür eden Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Soylu görüntülü arama ile askerlere seslenerek her birine teşekkür ettiğini bildirdi. Vali Gül'ün ziyaretini önemsediğini kaydeden Soylu, "Görev alır almaz El-Bab'da o bölgede oranın sükuneti, huzuru için milletimizin vicdanını oraya yansıtan bütün kahramanlarımızı ziyaret etmenizden dolayı sizi çok tebrik ediyorum. Orada bulunan gerek Jandarmamıza gerek Kara Kuvvetleri unsurlarımızın yaptıkları görev aslında hem ülke olarak göğsümüzü kabartıyor ama başka bir şey daha gerçekleştiriyor; dünyaya vicdanın nasıl hakim olabileceğini ve bütün dünyaya aslen huzursuzluğu nasıl huzura dönüşebileceğini ifade ediyorlar. Hem geçmişimizin bize bıraktığı emanete sahip çıkıyorlar ve büyük bir miras bırakıyorlar. Her birine hem milletimizin hem bizlerin duası sonsuzdur" dedi.Türk olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Bakan Soylu, "Oradaki arkadaşlarımız sadece kendinden sorumlu değil aynı zamanda hem etrafındaki coğrafyadan hem de dünyadaki haksızlığa da 'boş ver olursa olsun' diyen değil tam tersi her şeyi ile kendileri bizzat bir milletin parçasıyız der. Burada arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu görev, gayret, bilinç aslında bütün dünyaya örnek teşkil etmektedir. Bu vesileyle sizin de bu ziyaretinizi önemsiyorum çünkü ne bizim kardeşlerimiz, mesai arkadaşlarımız orada yalnızdır ne de orada yaşayanlar yalnızdır. Bunu çok net bir şekilde sağlayarak adım attınız" ifadelerini kullandı.Askerlerin selameti için herkesin dua ettiğini vurgulayan Soylu, "81 milyon vatandaşımızın da duası sizinle birlikte,. 81 milyonun dışında milyonlarca insan var ki görevinizin vazifenizin kutsiyetini anlayıp güzelliğini anlayıp hep sizinle beraber oluyorlar ve ailelerinden uzak evlerinizden barklarınızdan uzak orada yaşayan insanların huzurunu sağlamak için ortaya koyduğunuz fedakarlık ve erdem, tarih boyunca önemli bir şekilde yad edilecektir" şeklinde konuştu.Gelecek nesillere kendi topraklarımızdan farklı bir miras bırakılmadığını sözlerine ekleyen Soylu, "Bizler miras olarak orada bir başka bir şey bırakıyoruz.İnsanlığın erdemini kaybetmeyen büyük bir milletin asaletini bırakıyoruz. Bunda büyük bir katkı sahibisiniz minnettarız ve müteşekkiriz bir taraftan terörle mücadele ediyorsunuz. Diğer taraftan da asayişi temin edecek oradaki asayişi temin edenlere de büyük destek veriyorsunuz. Bunun da farkındayız Allah gayretinizi daim etsin hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz milletimizin asil yüzünü, şefkatli yüzünü, merhametli yüzünü temsil ediyorsunuz teşekkür ediyoruz, Allah'a emanet olun" diye konuştu. - GAZİANTEP