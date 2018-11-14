İçişleri Bakanı Soylu'dan El Bab'daki Askerlere Moral

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:14



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının ortaya koyduğu görev, gayret ve bilincin dünyaya örnek teşkil ettiğini belirterek "Ailelerinizden, evlerinizden, barklarınızdan uzak, orada yaşayan insanların huzurunu sağlamak için ortaya koyduğunuz fedakarlık ve erdem tarih boyunca önemli bir şekilde yad edilecektir." dedi.Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, terörle mücadele ve sınır güvenliği için Suriye'nin El Bab kentinde bulunan Jandarma ve Kara Kuvvetleri unsurları ile bölgede İnsani Yardım Koordinasyon Merkezince yürütülen çalışmaları denetledi. Esnafı ve yerel meclisi ziyaret ederek halkla sohbet eden Gül, öğle yemeğini askerlerle karavanadan yedi. Hizmetlerinden dolayı askerler ile bölgede görev yapan kamu görevlilerine teşekkür eden Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüntülü telefon görüşmesi yaptı.Bakan Soylu, askerlere seslenerek her birine teşekkür ettiğini söyledi. Vali Gül'ün bölgeyi ziyaretini önemsediğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:"Görev alır almaz, El Bab'da, o bölgede sükunet, huzur için milletimizin vicdanını oraya yansıtan bütün kahramanlarımızı ziyaret etmenizden dolayı sizi çok tebrik ediyorum. Orada bulunan gerek Jandarmamıza gerek Kara Kuvvetleri unsurlarımıza selamlarımı, muhabbetlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Orada yaptıkları görev, aslında hem ülke olarak göğsümüzü kabartıyor ama başka bir şey daha gerçekleştiriyor, dünyaya vicdanın nasıl hakim olabileceğini ve bütün dünyaya huzursuzluğun nasıl huzura dönüşebileceğini ifade ediyorlar. Geçmişimizin bize bıraktığı emanete sahip çıkıyorlar ve büyük bir miras bırakıyorlar. Allah razı olsun, her birine hem milletimizin hem bizlerin duası sonsuzdur.Allah'a hamdolsun bizi böyle bir milletin parçası yaptı. Sadece kendinden sorumlu değil, aynı zamanda etrafındaki coğrafyadan hem de dünyadaki haksızlıklarda da 'Boş ver, ne olursa olsun.' diyenlerden değil, her şeyi kendine dert eden bir milletin parçası yaptı. Burada arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu görev, gayret, bilinç aslında bütün dünyaya örnek teşkil etmektedir. Bu vesileyle sizin de bu ziyaretinizi önemsiyorum çünkü ne bizim kardeşlerimiz, mesai arkadaşlarımız orada yalnızdır ne de orada yaşayanlar yalnızdır. Bunu çok net bir şekilde sağlayarak adım attınız."- "Herkes dua ediyor"Bakan Soylu, askerlerin selameti için 81 milyonun dua ettiğini vurguladı. Türk halkının yanı sıra milyonlarca insanın da TSK'nın oradaki görevinin kutsiyetini anladığını ve dua ettiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:"Ailelerinizden, evlerinizden, barklarınızdan uzak, orada yaşayan insanların huzurunu sağlamak için ortaya koyduğunuz fedakarlık ve erdem tarih boyunca önemli bir şekilde yad edilecektir. Bizler gelecek nesillerimize miras olarak, insanlığın erdemini kaybetmeyen büyük bir milletin asaletini bırakıyoruz. Bunda büyük bir katkı sahibisiniz, minnettarız ve müteşekkiriz. Bir taraftan terörle mücadele ediyorsunuz. Diğer taraftan da oradaki asayişi temin edenlere de büyük destek veriyorsunuz. Bunun da farkındayız. Allah gayretinizi daim etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Milletimizin asil yüzünü, şefkatli yüzünü, merhametli yüzünü temsil ediyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun."