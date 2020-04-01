İçişleri Bakanı Soylu'dan emniyet ve kamudaki korona virüs vaka sayıları açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve kamudaki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin, "Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüs tedbirleriyle ilgili özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi. Bakan Soylu ayrıca "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık" diye konuştu."Sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi"Sosyal medyada çeşitli konularda provokasyon yapan hesapların belirlendiğini açıklayan Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili. İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik. Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık" dedi."Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü"Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen seyahat yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulunun Bakan Soylu, "Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü. Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı. Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA