Haberler» Dünya» Haber

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'hediye' iddialarına yanıt: Araştırılması için denetleme talimatı verdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'dan hediye aldığı iddialarını reddetti. Soylu, konu hakkında araştırması talimatını verdiğini belirtti.

27.08.2019 22:30 İçişleri Bakanı Soylu'dan 'hediye' iddialarına yanıt: Araştırılması için denetleme talimatı verdim
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'dan hediye aldığı iddialarına yanıt verdi: "Böyle bir hediyeyi ben de arıyorum. O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim. Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız."

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kendisi hakkında yaklaşık 80 bin TL değerinde hediye aldığı iddiasını yalanladı.
Euronews.com'da Görüntüle

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Süleyman Soylu, Mustafa Yaman, Mardin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
23:10   Rusya'da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu
22:53   Rusya'da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu
22:38   Yavru Afrika fillerinin doğadan alınarak hayvanat bahçelerine satılması yasaklandı
22:32   Wafa: israil, gazze şeridi'nde bir bölgeyi vurdu
22:30   Danimarkalı eski göç bakanından mültecilere çağrı: Ülkenizdeki tehditler bittiyse geri dönün
22:30   BM, Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu kaybolan 40 kişinin hayatından endişeli
22:30   Putin ile Erdoğan Moskova'daki fuarda yeni nesil Rus savaş uçağını inceledi