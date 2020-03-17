İçişleri Bakanı Soylu'dan karantinaya alınan iki yolcuya ilişkin açıklama Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.
17.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa 'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs 'a göndereceğiz." ifadesini kullandı.
Soylu, Twitter'dan, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar." açıklamasını yaptı.
Soylu, Twitter'dan, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar." açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Süleyman Soylu, Kıbrıs, Fransa, Güncel
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