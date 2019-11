İçişleri Bakanı Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Bu medeniyet ve bu ülke, bir öğretmenlik eseridir ve kendisi de bir öğretmendir." ifadelerini kullandı.

Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bundan 4 bin yıl önce yaşam öyküsünü çivi yazısı tabletlere yazıp miras bırakan Sümerli Ludingirra'nın bir öğretmen olduğunu belirtti.

Bedir Savaşı'nın esirlerinin, her biri on Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığı İslam Peygamberi Hazreti Muhammed tarafından serbest bırakıldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun manevi fatihi Hoca Ahmet Yesevi, esasen bir öğretmendi. Anadolu Selçuklu medeniyeti, en derin imzasını, hayranlık uyandıran muhteşem medreseleriyle attı. Osmanlı'da ilmiye sınıfının kanı akıtılamaz, malları müsadere edilemezdi. 1848 yılında Dar-ül Muallimin'i açan Osmanlı, 1870'de kız öğrencileri eğitecek kadın öğretmen yetiştirmek için Dar-ül Muallimat'ı hizmete açtı. Dar-ül Muallimin'in 1915 mezunu 25 genç öğretmeni, mezuniyetlerinden 12 gün sonra silah altına alındı. Bu okulların pek çok mezunu gibi Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit düştüler. Her iki savaşın da muzaffer komutanı, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de eline tebeşir alıp kara tahta başına geçmiştir."

Bu ülke hangi varoluş mücadelesini verdiyse içinde mutlaka şehit öğretmenlerin de bulunduğuna işaret eden Soylu, mesajını şöyle tamamladı:

"Terörle mücadelede Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Bozkurt ve yüzlerce arkadaşı... 15 Temmuz şehidi öğretmen Yusuf Elitaş ve diğerleri... Bu medeniyet ve bu ülke, bir öğretmenlik eseridir ve kendisi de bir öğretmendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün terörle mücadele ederken, göçü merhametiyle yöneten bu asil millet, aslında dünyaya da bir ders vermektedir. Birleşmiş Milletler veya Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya adaleti ve merhameti haykırıyorsa, bu toprakların öğretmenliğinin bize öğrettiği ilim, irfan ve vicdan sayesindedir. Bu vesileyle, gelmiş geçmiş bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bu topraklar için şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eline tebeşir veya kalem alıp kara tahta veya beyaz tahta başına geçip ders anlatmış bütün öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: AA