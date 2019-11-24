Haberler » Güncel » İçişleri Bakanı Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı - Haber

İçişleri Bakanı Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Bu medeniyet ve bu ülke, bir öğretmenlik eseridir ve kendisi de bir öğretmendir.

24.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:06İçişleri Bakanı Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Bu medeniyet ve bu ülke, bir öğretmenlik eseridir ve kendisi de bir öğretmendir." ifadelerini kullandı.
Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bundan 4 bin yıl önce yaşam öyküsünü çivi yazısı tabletlere yazıp miras bırakan Sümerli Ludingirra'nın bir öğretmen olduğunu belirtti.
Bedir Savaşı'nın esirlerinin, her biri on Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığı İslam Peygamberi Hazreti Muhammed tarafından serbest bırakıldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Anadolu'nun manevi fatihi Hoca Ahmet Yesevi, esasen bir öğretmendi. Anadolu Selçuklu medeniyeti, en derin imzasını, hayranlık uyandıran muhteşem medreseleriyle attı. Osmanlı'da ilmiye sınıfının kanı akıtılamaz, malları müsadere edilemezdi. 1848 yılında Dar-ül Muallimin'i açan Osmanlı, 1870'de kız öğrencileri eğitecek kadın öğretmen yetiştirmek için Dar-ül Muallimat'ı hizmete açtı. Dar-ül Muallimin'in 1915 mezunu 25 genç öğretmeni, mezuniyetlerinden 12 gün sonra silah altına alındı. Bu okulların pek çok mezunu gibi Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit düştüler. Her iki savaşın da muzaffer komutanı, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de eline tebeşir alıp kara tahta başına geçmiştir."
Bu ülke hangi varoluş mücadelesini verdiyse içinde mutlaka şehit öğretmenlerin de bulunduğuna işaret eden Soylu, mesajını şöyle tamamladı:
"Terörle mücadelede Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Bozkurt ve yüzlerce arkadaşı... 15 Temmuz şehidi öğretmen Yusuf Elitaş ve diğerleri... Bu medeniyet ve bu ülke, bir öğretmenlik eseridir ve kendisi de bir öğretmendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün terörle mücadele ederken, göçü merhametiyle yöneten bu asil millet, aslında dünyaya da bir ders vermektedir. Birleşmiş Milletler veya Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya adaleti ve merhameti haykırıyorsa, bu toprakların öğretmenliğinin bize öğrettiği ilim, irfan ve vicdan sayesindedir. Bu vesileyle, gelmiş geçmiş bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bu topraklar için şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eline tebeşir veya kalem alıp kara tahta veya beyaz tahta başına geçip ders anlatmış bütün öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:54 Emekli öğretmen kalp krizi geçirip öldü
13:54 24 Kasım Öğretmenler Günü
13:54 Sultanbeyli'de bacağı araç ile kaldırım arasına sıkışan kadının tedavisi sürüyor
13:54 İş insanı Özdağ'ın acı günü
13:49 Mersin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
12:43 Ümraniyeli esnaftan ilginç kampanya: Onların Black Friday'ı varsa, bizim de hayırlı cumalarımız var
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 13:55:17