İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın Şırnak'ın İdil ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Bakan Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile helikopterle İdil ilçesine bağlı Güzelova köyünün Alataş mezrasına geçti.Köy okulu bahçesinde Şehit Barış'ın (26) ailesi ile görüşen Bakan Soylu, baba İbrahim Barış'a başsağlığı diledi, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu ziyaret sırasında, vatandaşlar, "kahrolsun PKK" sloganları attı.Soylu, şehit Mehmet Sait Barış'ın burada, mücadelesini sürdüren arkadaşlarının hemen yanı başında olduğuna inandıklarını belirterek, "İnancımız, dinimiz de bize bunu emretmektedir. Biz hissedemeyiz ama bilesiniz ki; o diridir ve şu anda babasının kolundadır. O diridir ve şu anda ailesinin yanındadır. O diridir ve şu anda Allah, din, millet, birlik için mücadele eden arkadaşlarının yanı başındadır. Buna inanıyoruz." dedi."Hiçbir şekilde bizi birbirimizden ayıramayacaklar"Hakkın ve iyiliğin hakim olacağına inandıklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Bir kahramanımızı, bu köyümüzün bir evladını ahirete uğurladık. Sizin köyünüzün sevgili evladıydı ama şimdi bütün milletimizin evladıdır. Dualar, Allah'a yakarışlar, minnet, şükran ve saygı onun için." diye konuştu."Bilesiniz ki bu çocuklara çok şey borçluyuz." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eğer bugün huzur içerisindeysek, namusumuza sahip çıkabiliyorsak, eğer çocuklarımız yarın mühendis, doktor, hemşire olmak, okuyup annesine, babasına hayırlı evlat olmak için çalışıyor, hür ve özgür bir şekilde yaşıyorsa bu çocuklarımızın yaptıklarındandır. Onlar bizi bırakıp gitmediler. Bize büyük bir emanet, büyük bir miras bıraktılar. Allah bizi sevgili Mehmet Sait'e ve onun arkadaşlarına mahcup etmesin. Hep birlikte dik duracağız. Allah'a şükürler olsun ki bu kalleşlikleri, bu ihanetleri yapanların yanına hiç bırakmadık. Evlatlarımızın kanını da hiç yerde bırakmadık. Bu konuda herkes bilsin ki acımasızlığımız uçsuz, bucaksızdır. Hiçbir şekilde coğrafyamızın, Müslümanlığın, insanlığın umudu olan bu Anadolu coğrafyasını zayıflatamayacaklar. Hiçbir şekilde bizi kardeşlerimizden, bizi birbirimizden ayıramayacaklar.""Kardeşlik egemen olana kadar mücadeleye devam edeceğiz""Bugün bir hüzün bizi bir araya getirdi. Ama bu acı, bu hüzün onurumuzun acısıdır, şerefimizin hüznüdür." ifadesini kullanan Soylu, Cumhurbaşkanı ve Bakanların bir saniye dahi bu çocukların bu ülke için fedakarlığını unutarak adım atmadığını, atmayacağını aktardı.Soylu, "Bu topraklarda kardeşlik egemen olana, bu topraklar temizlenene, çocuklarımız yarına, aydınlık dolu günlere umutla bakana kadar bu mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz. Galip olan Allah'ın yolu olacaktır. Biz onu bilir, ona iman ederiz. Bu vesileyle aileye, babaya, köylülerimize, İdil'e, Şırnak'a, asaletli milletimizin her bir bireyine başsağlığı diliyoruz. Allah birliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 Haziran'da güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış şehit olmuştu.